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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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181
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Улюблений літній аксесуар: які окуляри від сонця носить принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта Уельська дедалі частіше з’являється на публічних заходах зі своєю родиною.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Associated Press

Цього року ми знову побачили 10-річну принцесу на Вімблдонському турнірі. Нещодавно ми показували виходи її мами принцеси Уельської Кейт у сонцезахисних окулярах, що буває вкрай рідко. І вирішили зібрати фото юної Шарлотти, де вона також носила цей аксесуар від сонця.

Переважно всі образи Шарлотти у сонцезахисних окулярах — це її поява на спортивних заходах, адже це дозволяє королівський протокол.

Принцеса Шарлотта і принцеса Кейт на Вімблдоні / © Getty Images

Принцеса Шарлотта і принцеса Кейт на Вімблдоні / © Getty Images

Принцеса Шарлотта на Вімблдоні / © Getty Images

Принцеса Шарлотта на Вімблдоні / © Getty Images

Принцеса Шарлотта на Вімблдоні з мамою Кейт / © Associated Press

Принцеса Шарлотта на Вімблдоні з мамою Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що існує цілий протокол, коли члени королівської родини Британії можуть носити окуляри від сонця на публіці, а коли ні.

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