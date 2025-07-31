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Улюблений літній аксесуар: які окуляри від сонця носить принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта Уельська дедалі частіше з’являється на публічних заходах зі своєю родиною.
Цього року ми знову побачили 10-річну принцесу на Вімблдонському турнірі. Нещодавно ми показували виходи її мами принцеси Уельської Кейт у сонцезахисних окулярах, що буває вкрай рідко. І вирішили зібрати фото юної Шарлотти, де вона також носила цей аксесуар від сонця.
Переважно всі образи Шарлотти у сонцезахисних окулярах — це її поява на спортивних заходах, адже це дозволяє королівський протокол.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що існує цілий протокол, коли члени королівської родини Британії можуть носити окуляри від сонця на публіці, а коли ні.