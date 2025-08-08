Улюблений літній колір: виходи королеви Летиції у рожевому вбранні

Королева Летиція / © Getty Images

Нещодавно все сімейство відвідало виставку Жоана Міро «Пейзаж Міро» у галереї La Lonja у Пальма-де-Майорці, де королева з’явилася в рожевому сарафані на бретельках довжини максі від Boss, поєднуючи його з еспадрильями на пласкій підошві від Espardenyes Torres.

У гардеробі королеви Летиції є багато рожевих суконь, часто саме цей колір (крім білого, природно), королева обирає для періоду відпустки. Ми зібрали деякі варіанти, щоб нагадати вам.

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Сукню-сорочку цього кольору королева носила на засіданні Ради піклувальників «Fundacion FAD Juventud» у Мадриді. Це сукня з воланами на подолі та тонким поясом-шнурком від Hugo Boss із шовкового жоржету.

Королева Летиція / © Getty Images

Також ми бачили діловий аутфіт Летиції під час зустрічі з першою леді США Меланією Трамп. Туфлі та клатч Летиція тоді теж підібрала рожеві.

Меланія Трамп і королева Летиція / © Getty Images

А ось і образ із відпустки на Майорці — сукня міді з вишитими квітами від Вірджинії Вальд, творця бренду Adlib Ibiza. У руках королева несла рожевий клатч Feel Mallorca і була взута в золоті ляпанці від Pedro García.

Королева Летиція / © Getty Images

У такому рожевому костюмі Її Величність ходила на шопінг під час їхньої відпустки. Вбрання складалося з топу з принтом тай-дай від Babbaki і максіспідниці від цього ж бренду, яке вона поєднувала з плетеними нюдовими сандалями The Trenza і білою плетеною сумкою через плече від Deco Etxe.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблене літнє взуття королеви Летиції.