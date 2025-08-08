ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

Улюблений літній колір: виходи королеви Летиції у рожевому вбранні

Королева Летиція зараз перебуває у відпустці з членами своєї родини в Пальма-де-Майорці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Нещодавно все сімейство відвідало виставку Жоана Міро «Пейзаж Міро» у галереї La Lonja у Пальма-де-Майорці, де королева з’явилася в рожевому сарафані на бретельках довжини максі від Boss, поєднуючи його з еспадрильями на пласкій підошві від Espardenyes Torres.

У гардеробі королеви Летиції є багато рожевих суконь, часто саме цей колір (крім білого, природно), королева обирає для періоду відпустки. Ми зібрали деякі варіанти, щоб нагадати вам.

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Сукню-сорочку цього кольору королева носила на засіданні Ради піклувальників «Fundacion FAD Juventud» у Мадриді. Це сукня з воланами на подолі та тонким поясом-шнурком від Hugo Boss із шовкового жоржету.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Також ми бачили діловий аутфіт Летиції під час зустрічі з першою леді США Меланією Трамп. Туфлі та клатч Летиція тоді теж підібрала рожеві.

Меланія Трамп і королева Летиція / © Getty Images

Меланія Трамп і королева Летиція / © Getty Images

А ось і образ із відпустки на Майорці — сукня міді з вишитими квітами від Вірджинії Вальд, творця бренду Adlib Ibiza. У руках королева несла рожевий клатч Feel Mallorca і була взута в золоті ляпанці від Pedro García.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

У такому рожевому костюмі Її Величність ходила на шопінг під час їхньої відпустки. Вбрання складалося з топу з принтом тай-дай від Babbaki і максіспідниці від цього ж бренду, яке вона поєднувала з плетеними нюдовими сандалями The Trenza і білою плетеною сумкою через плече від Deco Etxe.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблене літнє взуття королеви Летиції.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie