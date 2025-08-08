- Дата публікації
Улюблений літній колір: виходи королеви Летиції у рожевому вбранні
Королева Летиція зараз перебуває у відпустці з членами своєї родини в Пальма-де-Майорці.
Нещодавно все сімейство відвідало виставку Жоана Міро «Пейзаж Міро» у галереї La Lonja у Пальма-де-Майорці, де королева з’явилася в рожевому сарафані на бретельках довжини максі від Boss, поєднуючи його з еспадрильями на пласкій підошві від Espardenyes Torres.
У гардеробі королеви Летиції є багато рожевих суконь, часто саме цей колір (крім білого, природно), королева обирає для періоду відпустки. Ми зібрали деякі варіанти, щоб нагадати вам.
Сукню-сорочку цього кольору королева носила на засіданні Ради піклувальників «Fundacion FAD Juventud» у Мадриді. Це сукня з воланами на подолі та тонким поясом-шнурком від Hugo Boss із шовкового жоржету.
Також ми бачили діловий аутфіт Летиції під час зустрічі з першою леді США Меланією Трамп. Туфлі та клатч Летиція тоді теж підібрала рожеві.
А ось і образ із відпустки на Майорці — сукня міді з вишитими квітами від Вірджинії Вальд, творця бренду Adlib Ibiza. У руках королева несла рожевий клатч Feel Mallorca і була взута в золоті ляпанці від Pedro García.
У такому рожевому костюмі Її Величність ходила на шопінг під час їхньої відпустки. Вбрання складалося з топу з принтом тай-дай від Babbaki і максіспідниці від цього ж бренду, яке вона поєднувала з плетеними нюдовими сандалями The Trenza і білою плетеною сумкою через плече від Deco Etxe.
