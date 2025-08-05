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Улюблений маєток королеви Єлизавети II несподівано закрили для відвідувачів: в чому причина
Улюблений замок покійної королеви Єлизавети II, який став для неї останнім притулком, закрили для відвідування публіки.
Йдеться про замок Балморал, що у Шотландії. Повідомляється, що він був закритий для відвідувачів через шторм «Флоріс».
Очікується, що шторм «Флоріс» принесе ураганний вітер швидкістю до 145 км/год та зливи на більшу частину території Північної Ірландії, Шотландії та північної Англії, пише express.co.uk.
Зазначимо, що територія замку Балморал зазвичай відкрита для відвідувачів сім днів на тиждень з 10:00 до 17:00. Відвідувачі також можуть взавітати до бальної зали замку, щоб побачити виставку 2025 року.
Проте з 10 серпня замок буде закрито для відвідувачів до жовтня, оскільки королівська родина вирушить туди на літні канікули.
Нагадаємо, саме в замку Балморал 8 вересня 2022 року пішла з життя королева Єлизавета II.