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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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77
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Улюблений маєток королеви Єлизавети II несподівано закрили для відвідувачів: в чому причина

Улюблений замок покійної королеви Єлизавети II, який став для неї останнім притулком, закрили для відвідування публіки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Замок Балморал

Замок Балморал / © Associated Press

Йдеться про замок Балморал, що у Шотландії. Повідомляється, що він був закритий для відвідувачів через шторм «Флоріс».

Очікується, що шторм «Флоріс» принесе ураганний вітер швидкістю до 145 км/год та зливи на більшу частину території Північної Ірландії, Шотландії та північної Англії, пише express.co.uk.

Замок Балморал у Шотландії / © Getty Images

Замок Балморал у Шотландії / © Getty Images

Зазначимо, що територія замку Балморал зазвичай відкрита для відвідувачів сім днів на тиждень з 10:00 до 17:00. Відвідувачі також можуть взавітати до бальної зали замку, щоб побачити виставку 2025 року.

Проте з 10 серпня замок буде закрито для відвідувачів до жовтня, оскільки королівська родина вирушить туди на літні канікули.

Замок Балморал у Шотландії / © Associated Press

Замок Балморал у Шотландії / © Associated Press

Нагадаємо, саме в замку Балморал 8 вересня 2022 року пішла з життя королева Єлизавета II.

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