Улюблений салат Меган Маркл: дружина принца Гаррі показала фото і поділилася рецептом
Меган Маркл поділилася своїм улюбленим рецептом салату під час другого сезону шоу «З любов’ю, Меган».
На своїй особистій сторінці в Instagram герцогиня Сассекська поділилася детальним рецептом «ідеального салату» зі смаженою куркою.
Салат готується із смаженої курки, свіжого листя салату, свіжої петрушки, подрібнених фініків без кісточок, підсмажених кедрових горішків та свіжого сиру пармезан, нарізаного шматочками. Меган пропонує використовувати для заправки її фірмове апельсинове варення бренду As Ever (але можна замінити і на будь-який інший апельсиновий джем).
Як заправку використовується цибуля-шалот, апельсиновий джем, лимон, сіль, часник, оливкова олія та крапелька меду. Доповнити страву можна домашніми грінками.
