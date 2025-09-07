ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Улюблений салат Меган Маркл: дружина принца Гаррі показала фото і поділилася рецептом

Меган Маркл поділилася своїм улюбленим рецептом салату під час другого сезону шоу «З любов’ю, Меган».

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

На своїй особистій сторінці в Instagram герцогиня Сассекська поділилася детальним рецептом «ідеального салату» зі смаженою куркою.

Салат готується із смаженої курки, свіжого листя салату, свіжої петрушки, подрібнених фініків без кісточок, підсмажених кедрових горішків та свіжого сиру пармезан, нарізаного шматочками. Меган пропонує використовувати для заправки її фірмове апельсинове варення бренду As Ever (але можна замінити і на будь-який інший апельсиновий джем).

Улюблений салат Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Улюблений салат Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Як заправку використовується цибуля-шалот, апельсиновий джем, лимон, сіль, часник, оливкова олія та крапелька меду. Доповнити страву можна домашніми грінками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблену фруктову закуску Меган Маркл.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie