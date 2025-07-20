Улюблений сніданок Діани: шефкухар принцеси Уельської поділився простим рецептом, який легко повторити

Принцеса Діана / © Getty Images

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За словами шефкухаря, який працював на неї в Кенсінгтонському палаці, принцеса Діана випереджала моду, коли справа стосувалася сніданків.

За словами шефа цю вівсянку покійна принцеса Діана їла щодня після того, як попросила її включити до свого раціону.

Принцеса Діана / © Getty Images

Даррен Макгрейді працював у британській королівській сім’ї від 1982 до 1997 рік, почавши з роботи на королеву Єлизавету та принца Філіпа в Букінгемському палаці, а потім став особистим шефкухарем принцеси Діани в Кенсінгтонському палаці 1993 року. Там він готував для принцеси Уельської та її синів, принца Вільяма та принца Гаррі, пише журнал People.

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«Коли я став шефкухарем принцеси Діани, її життя повернулося до нормального русла. Вона підтримувала 119 благодійних організацій, тренувалася у спортзалі три дні на тиждень і мала просто чудовий вигляд», — розповів Макгрейді у відео під назвою «Нічна вівсянка принцеси Діани», опублікованому на YouTube.

Вівсянка, яку любила є принцеса Діана, фото: youtube.com/@Darren_McGrady

Принцеса казала: «Даррен, потурбуйся про жири, а я займуся вуглеводами у спортзалі». Це означало, що тепер вона харчується правильно, а її улюбленим сніданком стала так звана вівсянка, запарена на ніч», — розповів він. «Вона справді пішла до швейцарської клініки і там з’їла цю вівсянку. Насправді її називали „мюслі берчера“, і її винайшов швейцарський дієтолог», — пояснив Макгрейді. «Вона вважала їх дуже смачними, а всі інгредієнти неймовірно корисними. Вона вкрала рецепт, повернулася і сказала: „Даррен, я хочу їсти їх на сніданок щодня“».

Вівсянка заливалася апельсиновим соком на ніч, на ранок туди додавали пару ложок грецького йогурту, трохи меду, лимонного соку, тертого яблука і чорничних ягід з волоськими горіхами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що любить їсти на сніданок принцеса Уельська Кейт.

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