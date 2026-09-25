Улюблений собака принцеси Астрід Норвезької, помер лише через кілька днів після неї

Принцеса Астрід та її собака Вільма / © Getty Images

Реклама

Королівський дім Норвегії оголосив про це в онлайн-повідомленні, присвяченому пам'яті покійної принцеси, яка померла 11 вересня у віці 94 років.

«Принцесу Астрід рідко бачили без її собаки Вільми», — йдеться у некролозі, перекладеному норвезькою. "Собаки супроводжували принцесу протягом усього її життя - першу вона отримала від батьків на свій другий день народження".

Реклама

«Принцеса Астрід взяла Вільму з притулку для тварин. Її попередній собака, Тарзан, теж був з притулку», — йдеться далі.

Реклама

В останні роки життя, коли принцеса Астрід користувалася інвалідним кріслом, Вільма залишалася її постійною супутницею і регулярно сиділа на колінах. Вона навіть брала собаку на королівські виставки, пише People.

Принцеса Астрід і її собака Вільма / © Getty Images

"Якщо собаці не подобається місце, де вона живе, приємно мати можливість забезпечити їй гарне життя", - сказала Астрід в інтерв'ю Норвезькій телерадіомовної корпорації NRK з нагоди свого 93-річчя.

Принцеса, офіційний титул якої був принцеса Астрід, пані Фернер, померла лише через два дні після похорону свого молодшого брата, покійного короля Гаральда V.

Астрід змогла бути присутньою на масштабному державному похороні свого брата в соборі Осло 9 вересня, проте протягом останнього року у неї були проблеми зі здоров'ям. У березні принцеса була госпіталізована після того, як захворіла на пневмонію, і була змушена відмовитися від виконання королівських обов'язків на час одужання.

Реклама

Норвезький королівський дім оголосив про її смерть 11 вересня, повідомивши, що принцеса «мирно померла» раніше того ж дня.

Принцеса Астрід / © Getty Images

Новини партнерів