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Улюблений винний відтінок і розкішні прикраси: новий вихід королеви Нідерландів Максими
Для важливого заходу в Гаазі Її Величність обрала лаконічне вбрання в насиченому відтінку, доповнивши його капелюшком.
Королева Максима відвідала захід «Від проривних досягнень до тривалих змін», який відбувся в культурно-науковому центрі Museon-Omniversum у Гаазі з нагоди 10-ї річниці заснування Schuldenlab070. Захід було організовано спільно з Фондом фінансового добробуту Нідерландів, почесною головою якого є королева Максима. Програма заходу передбачала підбиття підсумків досягнутого та обговорення перспектив майбутнього розвитку.
Для появи на заході королева обрала один зі своїх улюблених відтінків — насичений винний. Вона одягла приталену сукню міді з довгими рукавами і кількома елегантними складками на стегнах. Вбрання Її Величність доповнила капелюшком-таблеткою та іншими аксесуарами в тон: клатчем Hermes, шкіряними рукавичками та туфлями на підборах від Gianvito Rossi.
Сукня королеви Нідерландів була від її улюбленого бренду Natan, речі якого вона неодноразово одягала на важливі події. Яскравими акцентами ї монохромному образі королеви стали коштовності — масивні сережки у вухах, а також каблучка та золотий браслет.
Але і не дивно, що Максима обрала саме такі коштовності, адже вона велика шанувальниця нестандартних аксесуарів, наприклад, Її Величність має розкішну колекцію, що налічує ювелірні вироби у вигляді комах та змій.