Улюблена маленька сумка: аксесуар, з яким Жаклін Кеннеді часто з'являлася на публіці

Будучи наймолодшою першою леді Америки, вона завоювала статус ікони моди завдяки своєму смаку.
Зазвичай Жаклін Кеннеді асоціюється насамперед із сумкою від бренду Gucci, яка носить її ім'я – Jackie, адже саме на її честь відомий італійський бренд перейменував модель Constance. Однак до того, як у колекції Джекі Кеннеді з'явилася модель хобо, її можна було дуже часто помітити в 90-х роках з лаконічнішим аксесуаром.
На багатьох фотографіях, зроблених у період від 60-го до 61 року, модниця і любителька французьких брендів, з'являлася на публіці з невеликою квадратною сумкою світлого відтінку та короткою ручкою. Аксесуар був лаконічний, у стилі конверта та з невеликою застібкою-карабіном спереду.
Сумку Жаклін зазвичай поєднувала з легкими літніми сукнями, рукавичками та хустками для голови. Декілька разів вона з'являлася з аксесуаром на службі в церкві з чоловіком.
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