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Улюблена маленька сумка: аксесуар, з яким Жаклін Кеннеді часто з'являлася на публіці

Улюблена маленька сумка: аксесуар, з яким Жаклін Кеннеді часто з'являлася на публіці

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Будучи наймолодшою першою леді Америки, вона завоювала статус ікони моди завдяки своєму смаку.

Зазвичай Жаклін Кеннеді асоціюється насамперед із сумкою від бренду Gucci, яка носить її ім'я – Jackie, адже саме на її честь відомий італійський бренд перейменував модель Constance. Однак до того, як у колекції Джекі Кеннеді з'явилася модель хобо, її можна було дуже часто помітити в 90-х роках з лаконічнішим аксесуаром.

Жаклін Кеннеді / © Associated Press
Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

На багатьох фотографіях, зроблених у період від 60-го до 61 року, модниця і любителька французьких брендів, з'являлася на публіці з невеликою квадратною сумкою світлого відтінку та короткою ручкою. Аксесуар був лаконічний, у стилі конверта та з невеликою застібкою-карабіном спереду.

Сумку Жаклін зазвичай поєднувала з легкими літніми сукнями, рукавичками та хустками для голови. Декілька разів вона з'являлася з аксесуаром на службі в церкві з чоловіком.

Жаклін Кеннеді / © Associated Press
Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press
Жаклін Кеннеді / © Associated Press
Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press
Жаклін Кеннеді / © Associated Press
Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press
Жаклін Кеннеді / © Associated Press
Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

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