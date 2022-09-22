Улюблена невістка королеви – графиня Софі – гірко плакала в машині і це заскочили на камеру

На прощанні з монархинею ледве стримували сльози багато родичів. У короля Чарльза III були очі на мокрому місці, принц Ендрю практично розплакався, коли йшов за труною матері, та й онуки королеви — Вільям і Гаррі насилу трималися, щоб не показати емоції.

Графиня Софі Вессекська та герцогиня Сасекська / Фото: Getty Images

57-річна графиня Софі не змогла стриматись. Коли вона їхала в автомобілі разом із Меган, герцогинею Сассекською, то фотографи зазнімкували, як Софі витирала сльози хусткою. Навряд чи вона очікувала, що її фотографуватимуть в той момент.

Сльози Софі зовсім не дивують нас. Вона була дуже близька з королевою Єлизаветою II, у них були спільні інтереси – коні та військова історія. Також Софі багато гуляла з королевою перебуваючи у Віндзорі чи Балморалі.

Графиня Софі Весекська / Фото: Getty Images

Та що Софі, навіть Меган пустила сльозу під час служби у Вестмінстерському абатстві. Щоправда, герцогиню Сассекську почали за це критикувати, мовляв знову переграє. Але, будьмо відверті, репутація у Меган така, що щоб вона не робила королівські шанувальники, її критикуватимуть завжди.

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

Софі, графиня Вессекська / Фото: Associated Press

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