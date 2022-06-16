Улюблена племінниця королеви Єлизавети II – леді Сара Чатто – у скромному аутфіті відвідала Royal Ascot

Племінниця королеви Єлизавети II, єдина дочка її сестри принцеси Маргарет – леді Сара Чатто була присутня вчора на королівських кінних перегонах Royal Ascot.

58-річна Сара рідко з'являється на публіці разом із рештою членів своєї великої родини. Але вчора Сара приєдналася до принца Чарльза, його дружини Камілли та графини Софі Вессекської та принца Едварда в Королівській ложі в Аскоті. Принц Уельський привітав двоюрідну сестру поцілунком у руку.

Супроводжував Сару її 25-річний син Семюел. Одягнена вона була в плісовану спідницю та кардиган, а також у кремовий капелюх із широкими полями.

Леді Сара Чатто / Фото: Getty Images

Раніше дочка принцеси Маргарет відвідувала службу подяки у соборі Святого Павла під час святкування платинового ювілею королеви. Зі своєю тіткою Єлизаветою II Сара Чатто дуже близька, вважається, що Сара нагадує Її Величності про покійну сестру Маргарет, яка померла 2002 року. "Королева любить Сару і шукає її компанію якнайчастіше. Вона її абсолютний фаворит серед молодших членів королівської сім'ї", — заявив якось королівський інсайдер, пише Daily Mail.

Леді Сара Чатто / Фото: Getty Images

Нагадаємо, леді Сара Чатто народилася 1964 року і є молодшою дитиною принцеси Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонса. Вона стала останньою дитиною, народженою у палаці, всі наступні діти в королівській сім'ї з'являлися на світ у шпиталях. На відміну від своєї матері, яка була відома веселою вдачею та полюбляла світські тусовки, Сара веде скромний спосіб життя і досить сором'язлива. Мабуть, ці риси характеру дуже подобаються королеві Єлизаветі II.

Принцеса Маргарет, королева-мати та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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