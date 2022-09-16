Улюблена прикраса королеви: що відомо про перлове намисто Єлизавети II, яке вона носила все життя

У королеви Великої Британії була одна з найприголомшливіших колекцій прикрас, які лише можна собі уявити, але носила вона переважно лише лаконічні та аристократично вишукані перли.
Єлизавета II запам'яталася своїм яскравим гардеробом, який складався в основному зі стандартного на перший погляд комплекту: пальта та сукні, капелюшка з квітами, чорної сумки Launer, зручних туфель та ювелірних прикрас. Часто багато хто звертав увагу на її незвичайні діамантові брошки, сережки або корони, але все ж головною прикрасою її життя і частиною незмінного, впізнаваного королівського образу стало лаконічне намисто з перлів.
Цю прикрасу королева носила все своє життя, але якщо вам здається, що на ній одне й та саме намисто - це не так. У колекції Єлизавети II було чимало подібних виробів і точна кількість її намист невідома. Однак про деякі з перлових ниток монархині ми спробуємо розповісти вам.
Почати варто з того, що перша подібна прикраса у Єлизавети II з'явилася рано, коли вона була ще принцесою. Намисто з перлів подарував їй її батько Георг VI, коли принцесі було лише три роки. На прикрасі тоді було лише шість перлин, і він додавав ще дві на кожен її день народження.
Друге намисто з трьох ниток перлів їй подарував її дід – король Георг V, з нагоди його срібного ювілею 1935 року – 25 років на престолі. Принцесі Єлизаветі тоді було лише дев'ять років. Начебто молодша сестра Маргарет також отримала подібний подарунок.
Також у Єлизавети II було перлове намисто із двох ниток, подароване їй на 18-річчя. У ньому також була діамантова застібка. Найімовірніше такий цінний подарунок їй зробили батьки 1944 року.
Саме в цьому намисті вона з'являлася в ранні роки свого життя, а також одягала на заручини з Філіпом Маунтбеттеном.
Найзнаменитіша прикраса з трьох ниток була подарована Єлизаветі також її батьком. Король Георг VI помер, коли їй було лише 25 років, але вона носила його подарунок усе своє життя. За життя принцеса і король мали особливий зв'язок, вони багато часу проводили разом, спілкувалися на різні теми, жартували, займалися верховою їздою. Георг VI був хорошим батьком і завжди знаходив час для доньки, тому його смерть стала для Лілібет справжнім ударом.
Відомо, що подібних наборів королева мала два. Другий вона замовила, коли вже стала королевою, щоб не зношувати оригінал, і носила прикраси по черзі.
Також намисто з більшими перлинами Єлизавета одягла на весілля з Філіпом. Але насправді, це дві різні прикраси, які зазвичай носяться разом як комплект, раніше вони належали двом британським королевам - Анні та Кароліні. Батьки подарували принцесі Єлизаветі ці дві прикраси 1947 року як один з її весільних подарунків.
І ще одна відома прикраса, яку королева одягала лише на світські заходи - це перлове намисто із шести ниток. Ця прикраса довша за попередні і є подарунком від еміра Катара.
Також королева успадкувала перлові набори своєї матері та бабусі. Ймовірно, саме їх вона одягала на вечірні заходи, але в повсякденному житті надавала перевагу коротким намистам із трьома нитками. Ймовірно, тепер ці прикраси носитимуть принцеса Уельська та королева-консорт Камілла.
Нижче ми зібрали для вас кілька яскравих фотографій монархині Великої Британії в її улюбленій прикрасі.
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