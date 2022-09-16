Улюблена прикраса королеви: що відомо про перлове намисто Єлизавети II, яке вона носила все життя

У королеви Великої Британії була одна з найприголомшливіших колекцій прикрас, які лише можна собі уявити, але носила вона переважно лише лаконічні та аристократично вишукані перли.

Єлизавета II запам'яталася своїм яскравим гардеробом, який складався в основному зі стандартного на перший погляд комплекту: пальта та сукні, капелюшка з квітами, чорної сумки Launer, зручних туфель та ювелірних прикрас. Часто багато хто звертав увагу на її незвичайні діамантові брошки, сережки або корони, але все ж головною прикрасою її життя і частиною незмінного, впізнаваного королівського образу стало лаконічне намисто з перлів.

Цю прикрасу королева носила все своє життя, але якщо вам здається, що на ній одне й та саме намисто - це не так. У колекції Єлизавети II було чимало подібних виробів і точна кількість її намист невідома. Однак про деякі з перлових ниток монархині ми спробуємо розповісти вам.

Почати варто з того, що перша подібна прикраса у Єлизавети II з'явилася рано, коли вона була ще принцесою. Намисто з перлів подарував їй її батько Георг VI, коли принцесі було лише три роки. На прикрасі тоді було лише шість перлин, і він додавав ще дві на кожен її день народження.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Друге намисто з трьох ниток перлів їй подарував її дід – король Георг V, з нагоди його срібного ювілею 1935 року – 25 років на престолі. Принцесі Єлизаветі тоді було лише дев'ять років. Начебто молодша сестра Маргарет також отримала подібний подарунок.

Також у Єлизавети II було перлове намисто із двох ниток, подароване їй на 18-річчя. У ньому також була діамантова застібка. Найімовірніше такий цінний подарунок їй зробили батьки 1944 року.

Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Саме в цьому намисті вона з'являлася в ранні роки свого життя, а також одягала на заручини з Філіпом Маунтбеттеном.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II та принц Філіпп / Фото: Getty Images

Найзнаменитіша прикраса з трьох ниток була подарована Єлизаветі також її батьком. Король Георг VI помер, коли їй було лише 25 років, але вона носила його подарунок усе своє життя. За життя принцеса і король мали особливий зв'язок, вони багато часу проводили разом, спілкувалися на різні теми, жартували, займалися верховою їздою. Георг VI був хорошим батьком і завжди знаходив час для доньки, тому його смерть стала для Лілібет справжнім ударом.

Король Георг VI та його донька, принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Відомо, що подібних наборів королева мала два. Другий вона замовила, коли вже стала королевою, щоб не зношувати оригінал, і носила прикраси по черзі.

Також намисто з більшими перлинами Єлизавета одягла на весілля з Філіпом. Але насправді, це дві різні прикраси, які зазвичай носяться разом як комплект, раніше вони належали двом британським королевам - Анні та Кароліні. Батьки подарували принцесі Єлизаветі ці дві прикраси 1947 року як один з її весільних подарунків.

Єлизавета та принц Філіп / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

І ще одна відома прикраса, яку королева одягала лише на світські заходи - це перлове намисто із шести ниток. Ця прикраса довша за попередні і є подарунком від еміра Катара.

Єлизавета ІІ з дружиною еміра Катару / Фото: Associated Press

Також королева успадкувала перлові набори своєї матері та бабусі. Ймовірно, саме їх вона одягала на вечірні заходи, але в повсякденному житті надавала перевагу коротким намистам із трьома нитками. Ймовірно, тепер ці прикраси носитимуть принцеса Уельська та королева-консорт Камілла.

Король Георг VI та королева Єлизавета / Фото: Associated Press

Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нижче ми зібрали для вас кілька яскравих фотографій монархині Великої Британії в її улюбленій прикрасі.

Королева Єлизавета II та принц Філіпп / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II та принц Філіп під час візиту на Барбадос у 1977 році / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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