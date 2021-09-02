Улюблена страва майбутнього короля: що обожнює їсти принц Джордж — старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Члени британської королівської сім'ї не такі вже й гурмани, як може здатися на перший погляд.

Ми вже знаємо, що королева Єлизавета II любить їсти бургери, але Її Величність полюбляє їх їсти без булки. А її син принц Чарльз без розуму від слив, вирощених в його саду в Хайгроув.

Знаменитий шефкухар Альдо Зіллі одного разу розкрив секрет, яка ж улюблена страва у третього в черзі на престол члена сім'ї — принца Джорджа — старшого сина принца Вільяма і герцогині Кембриджської.

принц Джордж / Getty Images

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64-річний італієць Альдо, який зараз живе в Сурреї і є послом молодіжної благодійної організації Centrepoint, розповів, як він неодноразово зустрічався з 38-річним принцом Вільямом, який є покровителем організації і той йому розповідав, що його син любить класичні спагеті карбонара.

"Я чекаю на дзвінок, тому що, очевидно, його маленький хлопчик любить спагеті карбонара, тому я чекаю на дзвінок, щоб піти і приготувати його для нього", — сказав Альдо виданню Daily Mil.

Герцогиня Кетрін і принц Вільям з дітьми / Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що герцогиня Кембриджська і принц Вільям часто готують вдома разом з трьома дітьми. Кетрін також завжди сама пече дли своїх дітей торти на їхні дні народження і різні частування для інших сімейних свят.

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Принц Джордж Кембриджський (42 фото)

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