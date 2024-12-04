Улюблена сукня для банкетів: королева Камілла повторила образ, який "вигулювала" рік тому

Її Величність королева Камілла відома своєю ощадливістю до речей, які носить.

Вчора королева Камілла відвідала державний банкет у Букінгемському палаці на честь візиту еміра Катару та його дружини до Великої Британії.

77-річна Камілла була одягнена у червону оксамитову вечірню сукню Fiona Clare та діамантову тіару "Кокошник", а також доповнила образ намистом з діамантами, яке раніше належало покійній королеві Єлизаветі II та сережками-висячками.

Королева Камілла та король Чарльз III на державному банкеті на честь еміра Катару в Букінгемському палаці, 3 грудня 2024 року / Фото: Getty Images

У цій самій сукні Її Величність з'явилася на такому ж державному банкеті в Букінгемському палаці в листопаді 2023 року, організованому тоді на честь приїзду президентської чети Південної Кореї.

Тільки того разу королева доповнила червоне вбрання рубіновою тіарою і кольє з рубінами, які належали королеві Єлизаветі II. Тоді вперше Камілла одягла тіару з бірманським рубіном і намисто з великим камінням, створене понад сто років тому принцом Альбертом для королеви Вікторії теж із королівської скриньки. Сережки із рубінами були з особистої колекції Камілли.

Королева Камілла, король Чарльз III, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та його дружина Кім Кен Хі позують разом для фотографій перед державним банкетом у Букінгемському палаці, 21 листопада 2023 року в Лондоні / Фото: Getty Images

Від моменту смерті королеви Єлизавети II 2022 року доступ до королівської скарбниці отримала її невістка Камілла. Раніше ми розповідали про улюблені прикраси, які тепер носить королева Камілла.

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