Улюблена сукня в гардеробі: королева Летиція знову одягла смарагдове вбрання на офіційний захід

Іспанська королева Летиція відвідала сьогодні офіційний коледж лікарів у Мадриді.

Її Величність мала розкішний вигляд і була одягнена в одну зі своїх улюблених суконь смарагдового кольору з квітковим принтом і гумкою, що стискає талію від бренду Maje. До вбрання Летиція підібрала кремові туфлі-човники на підборах і баклажановий клатч зі шкіри крокодила.

Літній образ іспанської королеви доповнював мінімальний макіяж на обличчі та сережки-висячки з двоколірними дорогоцінними каменями рожевого та зеленого кольорів. Довге каштанове волосся Летиція уклала легкими хвилями і зробила проділ посередині.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого року Летиція кілька разів одягала цю сукню на заходи, очевидно, що вона одна з її улюблених. У ній вона відвідувала Міжнародну музичну школу у рідному місті Ов'єдо 2019 року. А також одягала цю сукню під час своєї поїздки до Пальма-де-Майорки зі своїм чоловіком невдовзі після послаблення карантину 2020 року.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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