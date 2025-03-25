Улюблена сумка королеви Максими: який вона має вигляд

Королева Нідерландів Максима обожнює не лише великі та яскраві прикраси, вона також не байдужа до такого аксесуару, як сумка.

У гардеробі у королеви багато різних сумок. Одним з її улюбленців є Chanel. Максим має кілька сумок знаменитої моделі Chanel 2,55.

Найвідоміша — світло-сіра Chanel 2.55. З нею королева часто з'являється на публіці, на робочих заходах та інших зустрічах. Сірий колір — базовий і підходить практично під будь-який образ королеви.

Сумки королеви Максими / Фото: Getty Images

Сумки королеви Максими / Фото: Getty Images

Також у гардеробі Максими є така сама бежева сумка Chanel 2.55. Її також можна назвати однією з улюбленців, Її Величність любить поєднувати такий аксесуар з костюмами з твіду, а також шкіряними рукавичками до тону.

Сумки королеви Максими / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, які сумки вважають за краще носити інші королівські особи.

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