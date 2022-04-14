Улюблена вілла короля Едуарда VIII: що відомо про заарештовану нерухомість Абрамовича у Франції

Ми продовжуємо стежити за тим, як у путінських олігархів по всьому світу заарештовують та конфіскують майно.

Як повідомляє Daily Mail, пару днів тому французька влада конфіскувала замок Chateau de la Croe, розташований в одному з найпрестижніших куточків Французької Рів'єри — Кап д'Антиб.

Вартість шикарної нерухомості, за оцінками місцевих агентів, становить близько 90 мільйонів фунтів стерлінгів – це близько 120 мільйонів доларів.

Chateau de la Croe побудований у 1926 році. Елегантна вілла має більше дюжини спалень і вісім ванних кімнат, розташована в лісі, оточена розкішними газонами і знаходиться лише за кілька метрів від Середземного моря.

Роман Абрамович / Getty Images

Абрамович купив віллу в 2001 році і витратив близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 40 мільйонів доларів) на відновлення та реконструкцію. На віллі було збудовано 15-метровий басейн на даху, величезний тренажерний зал та домашній кінотеатр у підвалі.

Едуарда VIII та Уолліс Сімпсон на віллі Chateau de la Croe / Getty Images

Цей маєток має велике історичне значення, тому що Chateau de la Croe довгий час був улюбленим місцем відпочинку колишнього короля Англії Едуарда VIII та американської світської левиці Уолліс Сімпсон, яка стала його дружиною після того, як він зрікся трона.

Герцог та герцогиня Віндзорські приїжджали сюди дуже часто. Вілла стала одним із улюблених місць відпочинку пари, а також кілька разів використовувалася для прийому високопоставлених гостей.

Едуарда VIII та Уолліс Сімпсон на віллі Chateau de la Croe / Getty Images

Символічно, що Вінстон Черчілль, прем'єр-міністр, який привів Великобританію до перемоги у Другій світовій війні, відсвяткував тут свою 40-ту річницю весілля у 1948 році. А через два роки — 1950-го — замок було продано.

Арешт вілли французькою владою став частиною масштабної операції, під час якої за останні тижні було конфісковано або заморожено кошти, майно та інші активи російських олігархів на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів (26 мільярдів доларів). Цю інформацію підтвердило міністерство економіки та фінансів Франції.

Джерело в міністерстві повідомило, що вілла Chateau de la Croe була серед 12 об'єктів, що належали колишньому власнику футбольного клубу "Челсі" Роману Абрамовичу, та які були конфісковані. Більшість цих об'єктів куплена за допомогою спеціально створених французьких компаній. Але, як ми бачимо, це не врятувало їх від конфіскації.

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