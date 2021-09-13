Улюблена їжа Меган: що любить їсти дружина принца Гаррі

Ми вже знаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі люблять їсти на вечерю смаженого курча і герцогоня Сассекська навіть сама стоїть біля плити, щоб приготувати вечерю. А що ще любить їсти Меган?

Продовжуємо розповідати вам що їдять члени британської королівської сім'ї в звичайному житті, коли не йдеться про урочисті прийоми і банкети в палацах.

Якось в інтерв'ю для Eyeswoon Меган розповідала, що її улюблена їжа завжди була та, яка свіжа, і яку можна зірвати з дерева або куща (ідеально у власному саду).

Меган Маркл / Associated Press

Тоді 2015 року за рік до того, як Меган зустріла свого майбутнього чоловіка принца Гаррі, вона розповідала, що любить прості інгредієнти, з яких швидко можна приготувати щось смачне: "Тарілки асаї, зелені соки, рубані салати, ідеальні суші, смажені рибні тако ... це все, що змушує мене думати про дім", — говорила тоді Маркл.

А ще не приховувала, що любить іноді їсти картоплю фрі, і вважає, що в цьому немає нічого поганого, а також обожнює макарони з сиром в коробках (ймовірно, замовлені з ресторану), ідеальні в поєднанні із замороженим горошком і обов'язково органічним. У цьому у Меган навіть є щось спільне з герцогинею Корнуольською Каміллою, дружина принца Чарльза теж любить горошок, і каже, що найсмачніше зривати його просто з куща та одразу ж їсти.

Меган і Гаррі / Getty Images

Що ж стосується улюбленого сніданку, то Меган говорила, що для неї це чаша асаї, очищающий коктейль або зелений сік. "Якщо я буду в готелі, я, швидше за все, замовлю яйця-пашот і тости з авокадо", — говорить герцогиня.

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