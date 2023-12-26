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Улюблена закуска принцеси Шарлотти: це легко купити в магазині

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Улюблена закуска принцеси Шарлотти: це легко купити в магазині

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Діти її віку зазвичай люблять солодощі, але дочка принца та принцеси Уельських має слабкість аж ніяк не до них.

Її мама принцеса Кейт багато разів розповідала на публіці, що її дочка має напрочуд вишукану палітру смаків, як для восьмирічної дитини. У той час як більшість дітей її віку можуть знайти задоволення в сендвічах з сиром та різних картопляних стравах, юна королівська особа надає перевагу більш вишуканим стравам, а саме – оливкам.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press
Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Втім, нічого дивного в цьому немає, адже Кейт Міддлтон і сама в дитинстві любила цю закуску. До речі, молодший син Кейт і Вільяма — принц Луї — також має витончений смак у виборі їжі і відчуває слабкість до солодких буряків, коренеплоду, який зазвичай не люблять діти.

Принц Луї / © Getty Images
Принц Луї / Фото: Getty Images

А ось старший син і спадкоємець престолу — принц Джордж — обожнює спагеті карбонара. Принцеса Уельська часто висловлює свою пристрасть до домашньої кухні, зокрема готує піцу разом зі своїми дітьми на кухні в їхньому будинку у Віндзорі.

Принц Джордж / © Getty Images
Принц Джордж / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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