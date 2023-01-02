Улюбленці Кейт: які прикраси принцеса Уельська носить найчастіше

Принцеса Уельська вже більше одинадцяти років є членом британської королівської родини та має доступ до королівської скарбниці. Ми вирішили пригадати, які ювелірні вироби принцеса носить найчастіше.

Заручальна каблучка

Заручальна каблучка / Фото: Getty Images

Безумовний фаворит Кетрін – її заручальна каблучка, яку принц Вільям подарував Кейт під час заручин 2010 року. Раніше вона належала його матері принцесі Діані, яку вона отримала в день заручин від принца Чарльза. Прикрасу з 12-каратним синім сапфіром в оточенні діамантів Кетрін носить у поєднанні з обручкою з валійського золота та каблучкою-доріжкою з білого золота (це подарунок принца Вільяма після народження їхнього первістка).

Сережки з діамантами та перлами

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Раніше прикраса також належала принцесі Діані. Ці сережки — комбінація двох пар сережок принцеси, перлинні підвіски в яких є знімними. Кажуть, у скриньці Діани ця прикраса була однією із фаворитів — як і в скриньці принцеси Кетрін.

Тіара "Вузлики кохання"

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Це ще одна найулюбленіша тіара принцеси Діани і тепер принцеси Кейт. На світських раутах принцеса Уельська найчастіше з'являється саме у цій тіарі. Сама Діана не дуже її любила, оскільки її дратував звук перлинних підвісок, що цокали на тіарі. Але все одно носила досить часто. У Кейт це тіара-фаворит серед інших її тіар.

Сапфірові сережки

Сапфірові сережки / Фото: Getty Images

Вони були з комплекту, в який входила каблучка, сережки та кольє і теж належали покійній принцесі Діані. Сережки, які колись носила принцеса, складалися із двох частин із камінням, а сережки, які носить принцеса Кетрін – із однієї. Мабуть, дружина Вільяма їх переробила задля зручності.

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