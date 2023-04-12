Улюбленці королеви: Сара Йоркська показала, який вигляд зараз мають коргі Єлизавети II

Після смерті королеви Єлизавети II її улюблених коргі – Сенді та Міка – прихистили принц Ендрю та його колишня дружина Сара Йоркська.

Цієї весни Сара разом із собаками знімалася у фотосесії для журналу People і поділилася в Instagram знімком, на якому заскочена з королівськими улюбленцями.

На фото герцогиня Йоркська позує у коридорі палацу, вона одягнена у шовкову сорочку з чорною краваткою та широкі чорні штани. Її руде волосся розпущене та укладене, на обличчі макіяж. Сара йде коридором, а коргі біжать слідом за нею з обох боків.

В інтерв'ю Сара розповідала, що вони з принцом Ендрю (пара в розлученні, але живе разом) дуже люблять собак і піклуються про них.

Це саме Ендрю подарував Єлизаветі II цих собак, коли помер її чоловік принц Філіп 2021 року. Сара та принц Ендрю досі живуть разом у Королівській ложі у Віндзорі, недалеко від того місця, де в каплиці Святого Георгія відбулася королівська великодня недільна служба, на якій Ендрю з'явився без ексдружини, зрозуміло. На службі, нагадаємо, були присутні двоє дочок пари – принцеси Євгенія та Беатріс із чоловіками.

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