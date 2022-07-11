Улюблене сімейне гніздечко: який вигляд має вілла Єлизавети II та принца Філіпа на Мальті

Принц Філіп та королева Єлизавета II прожили у шлюбі більше 73 років, але мало хто знає, що найщасливіші роки їхнього життя минули аж ніяк не у Великій Британії.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп жили на Мальті в період від 1949 по 1951 рік. Саме тоді принц служив у Королівському військово-морському флоті та був відряджений на Мальту. Цей період Єлизавета називала одним із найщасливіших у її житті, оскільки вона могла жити життям звичайних людей.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Жили вони на Віллі Гуардамангія, що на околиці столиці Валлетти. Сьогодні там навіть немає таблички, яка вказувала б туристам на те, що колись тут жили члени британської королівської родини.

Ще у квітні 2021 року, якраз коли пішов із життя принц Філіп, повідомлялося, що на цій віллі мають провести реконструкцію. А в будівлі має відкритися музей.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Як повідомляв Mirror, на першому поверсі вілли 18-го століття розмістяться виставки, які демонструватимуть відносини між Великою Британією та Мальтою, яка здобула незалежність 1964 року.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Також на першому поверсі буде представлено реконструкцію того, який вигляд мав будинок, коли він був будинком для молодої пари від 1949 по 1951 рік, коли герцог Единбурзький служив у флоті.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Очікується, що реконструкція займе щонайменше п'ять років. Самі мальтійці кажуть, що королеву та особливо принца Філіпа тут дуже люблять. Та й сам герцог Единбурзький за життя часто згадував ці райдужні часи. Адже саме тут на Мальті Єлизавета та Філіп могли відчути реальний смак життя до сходження Її Величності королеви на трон 1952 року.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Саме на Мальті пара насолоджувалася вечірками, пікніками та морськими прогулянками, а принцеса Єлизавета вільно ходила до перукарні. Вважається, що до королівського подружжя віллу орендував дядько принца Філіпа, лорд Луїс Маунтбеттен, з яким герцог Единбурзький був дуже близьким.

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Будинок принцеси Єлизавети та принца Філіпа на Мальті

Читайте також: