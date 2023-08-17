Улюблені ласощі короля: що Чарльз III полюбляє до чаю

Король Чарльз III, як і багато англійців, обожнює пити чай. Є у монарха і улюблене частування, яке він завжди обирає до чаю.

Про нього розповів його молодший син принц Гаррі у своїй книжці "Запасний", коли писав про першу зустріч його дружини Меган із Чарльзом та Каміллою. У мемуарах Гаррі написав, що його батько був небайдужий до крекерів з базиліком як частування до чаю.

"Ми підійшли до круглого столу, накритого білою скатертиною. Поруч з ним стояла таця з чаєм, а поряд був медовик, оладки, бутерброди та крекери з вершковою пастою і тертим базиліком — улюблені татові", — пише Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Будучи прихильником органічних продуктів, король понад 30 років тому заснував компанію з виробництва печива, пише express. Компанія, продукція якої продається виключно у Waitrose, заробила величезні 30 мільйонів фунтів стерлінгів і всі вони пішли до Благодійного фонду принца Уельського.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

А ось дружина Чарльза - королева Камілла нещодавно назвала десерт, який більш за все не любить. Про це Її Величність розповіла у розмові зі своїм сином, гастрономічним критиком Томом Паркер-Боулзом.

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