Улюблені сапфіри Єлизавети II: що відомо про розкішну парюру, яку тепер носить королева Камілла

За своє довге життя королева зібрала величезну колекцію прикрас і про один із цікавих наборів, який останнім часом дуже часто миготить на публіці, ми розповідаємо в цьому матеріалі.

У британській королівській сім'ї дуже люблять використовувати в ювелірних прикрасах сапфіри, тож побачити цей дорогоцінний камінь можна на багатьох публічних прийомах. Особливо любила цей камінь покійна королева Єлизавета II і доказом тому є її величезна колекція, в якій зустрічаються різні парюри з цим каменем.

Колекціонувати сапфіри королева почала досить рано, а посприяв тому її батько — король Георг VI. У квітні 1944 року він подарував їй на вісімнадцятиріччя браслет із сапфірами та діамантами від бренду Cartier, який вона досить часто носила в молоді роки. Можливо, саме тоді принцеса Єлизавета і закохалася у цей яскравий синій камінь.

Але найсентиментальнішим із усіх у її колекції сапфірів був набір від Carrington & Co., також подарований батьком, через що він отримав назву "Сапфіри Георга VI". Король підніс набір прикрас старшій дочці як весільний подарунок 1947 року. Також іноді можна зустріти ще одну назву цих прикрас – "Вікторіанські сапфіри". Вважається, що їхнє походження датується серединою ХІХ століття.

Принцеса Єлизавета обмінюється рукостисканням із актрисою Авой Гарднер на благодійному шоу у Лондоні, 1951 рік / Фото: Associated Press

Спочатку в комплект входило лише намисто із сапфірами, оточеними діамантами, а також пара сережок-підвісок. У 1952 року королева вкоротила кольє, попросивши ювелірів зняти одну ланку та найбільший камінь. Через сім років із великого сапфіру зробили кулон і прикріпили до нього шпильку, щоб його можна було носити ще й як брошку. Ці зміни зробив бренд Garrard.

У молодості Її Величність дуже часто носила набір, але у поєднанні з діамантовими тіарами. 1963 року вона купила кольє з діамантів та сапфірів, яке колись належало бельгійській принцесі Луїзі (дочці короля Леопольда II та дружині принца Фердинанда Філіпа Саксен-Кобург-Готського), і зробила з нього тіару. Також на її замовлення було виготовлено ще й браслет.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II у сапфіровій тіарі / Фото: Getty Images

Принцеса Луїза була скандальною особистістю з низкою коханців. Але найбільше вплинув на її життя роман із хорватським графом Гези Маташичем, через який вона залишила чоловіка з дітьми і вирушила в подорож Європою. Фінансової підтримки в неї більше не було і поступово борги принцеси зростали, батько та покинутий чоловік відмовилися їх оплачувати. Ймовірно тому їй довелося продати коштовності, і мабуть так кольє з сапфірами та діамантами потрапило на загальний ринок, де воно було придбано для королеви Великої Британії і перетворено на тіару.

Принцеса Луїза Бельгійська / Фото: Getty Images

За стилем ці всі прикраси не дуже поєднуються, адже зроблені з різних каменів і трохи в різному дизайні, але королева Єлизавета часто носила цей набір і він був одним з її улюблених. Наразі парюра перейшла до королеви-консорта Камілли, яка вже неодноразово одягала його під час своїх вечірніх виходів у світ.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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