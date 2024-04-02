Улюблений аксесуар принцеси Євгенії: який він має вигляд

Нещодавно принцеса Євгенія опублікувала у себе в блогу нове фото, на якому була зазнімкована з молодшим сином Ернестом.

Уважні королівські шанувальники помітили, що принцеса Йоркська підібрала до сукні в рубчик від Reiss, в якій вона була головний убір, який часто обирає для своїх виходів на публіку. Цього разу це був кремовий обідок Emily-London Headwear.

Ми пригадали деякі виходи принцеси Євгенії, коли вона також доповнювала свої королівські образи обідками. Вона так любить цей аксесуар, що носить його частіше ніж капелюх, як інші члени королівської родини.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Це перше фото первістка Євгенії – Августа – за кілька годин після його виписки з Портлендської лікарні, де народжувала принцеса.

А це принцеса Йоркська під час другої вагітності. Вона часто підбирала обідки до вбрання у цей період.

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк на коронації короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на честь її дня народження, у березні Євгенії виповнилося 34 роки, ми розповідали десять фактів про онуку королеви Єлизавети II.

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