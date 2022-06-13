Улюблений бренд монархині: скільки коштує одна із сумок королеви Єлизавети II

Нещодавно ми бачили, як королева Єлизавета II знялася у скетчі разом із ведмедем Паддінгтоном. Ролик був опублікований у святкові вихідні на честь платинового ювілею правління монархині.

Це відео відкривало ювілейне шоу на честь Єлизавети ІІ. У ролику монархиня дістає із сумки сендвіч із мармеладом. Сьогодні хочемо поговорити саме про сумку Її Величності.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Відомо, що королева Єлизавета II любить бренд Launer і багато десятиліть не зраджує йому. Саме ця модель сумки, з якою королева з'явилася у відео називається Judi, вона виконана з лакованої шкіри, а її вартість 1700 фунтів стерлінгів (2073 долари).

Ця непідвладна часу модель на короткій ручці та з довгим ремінцем, який кріпиться окремо та із золотою фурнітурою.

Сумка Launer, як у королеви Єлизавети II / Фото: selfridges.com

Бренд Launer London був заснований 1940 року Семом Лаунером, який емігрував до Лондона з Чехословаччини під час Другої світової війни. Вироби бренду мали попит у еліти, а перша сумка члену королівської сім'ї була продана 1950 року, її купила мама Єлизавети II — Єлизавета Боуз-Лайон, пізніше цю сумку вона подарувала своїй дочці.

Єлизавета Боуз-Лайон та принц Альберт (батьки королеви Єлизавети II) / Фото: Getty Images

1968 року Єлизавета II нагородила бренд Launer London орденом Британської імперії. Лаунер помер 1955 року, і компанія залишалася сімейним бізнесом, доки Джеральд Бодмер не купив її 1981 року. Спершу бренд виробляв лише сумки класичних кольорів (чорного, коричневого та темно-синього), а 2011 року почав виробляти аксесуари інших кольорів.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Представники бренду стверджують, що королева любить сумки з трохи подовженою ручкою, це необхідно, щоб аксесуар не чіплявся за одяг під час привітань.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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