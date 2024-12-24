Улюблений десерт на Різдво: що любили їсти на свята принци Вільям та Гаррі

На відміну від принцеси Діани її сини – принци Вільям та Гаррі – любили проводити Різдво у Сандрінгемі.
Колишня шефкухарка Кенсінгтонського палацу поділився солодким святковим частуванням, який обожнювали сини Чарльза та Діани.
Слово "традиція" є синонімом Різдва в королівській родині, а брати принц Вільям та принц Гаррі, коли були хлопчиками, любили особливий десерт, пов'язаний із цим святом.
Колишня шефкухарка принца Чарльза та принцеси Діани Керолін Робб розповіла виданню Town & Country, що хлопчики любили безе з її кулінарної книжки "Різдво у палаці".
"Коли принци Вільям і Гаррі були маленькими, ми займалися випіканням різдвяних страв тощо", — додала вона. А згодом рецепт безе у вигляді сніжинок від Робб потрапив до її кулінарної книжки.
"Ці чарівні їстівні прикраси смачні власними силами, але їх можна легко використовувати для прикраси будь-якого солодкого столу, святкового торта або інших зимових частуваннь", — пише People.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких традицій дотримується родина Віндзорів на Різдво.
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