Улюблений десерт на Різдво: що любили їсти на свята принци Вільям та Гаррі

На відміну від принцеси Діани її сини – принци Вільям та Гаррі – любили проводити Різдво у Сандрінгемі.

Колишня шефкухарка Кенсінгтонського палацу поділився солодким святковим частуванням, який обожнювали сини Чарльза та Діани.

Принцеса Діана у Сандрінгемі, 1990 рік / Фото: Getty Images

Слово "традиція" є синонімом Різдва в королівській родині, а брати принц Вільям та принц Гаррі, коли були хлопчиками, любили особливий десерт, пов'язаний із цим святом.

Колишня шефкухарка принца Чарльза та принцеси Діани Керолін Робб розповіла виданню Town & Country, що хлопчики любили безе з її кулінарної книжки "Різдво у палаці".

"Коли принци Вільям і Гаррі були маленькими, ми займалися випіканням різдвяних страв тощо", — додала вона. А згодом рецепт безе у вигляді сніжинок від Робб потрапив до її кулінарної книжки.

Принци Вільям і Гаррі в Сандрінгемі, 1990 рік / Фото: Getty Images

"Ці чарівні їстівні прикраси смачні власними силами, але їх можна легко використовувати для прикраси будь-якого солодкого столу, святкового торта або інших зимових частуваннь", — пише People.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких традицій дотримується родина Віндзорів на Різдво.

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