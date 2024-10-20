Улюблений десерт принцеси Кейт: принц Вільям розповів про вподобання дружини

Під час нещодавньої поїздки до Герцогського коледжу в Корнуоллі принц Вільям розповів, який десерт найбільше подобається його дружині, принцесі Уельській Кетрін.

Принц Вільям відвідав студентський та викладацький центр закладу, Sam's Café, де йому був представлений один із його улюблених тортів, охолоджений торт для сніданку, який став одним із шарів весільного торта Вільяма та Кейт. Десерт також був улюбленим десертом покійної королеви і складається з шоколаду, олії, цукру, вершків та печива.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Торт Вільяму вручив шефкухар Даррен Вотсон, який провів багато досліджень, щоб з'ясувати, які десерти полюбляють члени королівської родини, пише Hello!.

Шеф розповів Вільяму, що з'ясував, що улюблений пудинг Кейт — липкий ірисковий пудинг, Вільям підтвердив це, сказавши: "Дуже смачно".

"Дуже вдячний, це дуже мило з вашого боку, я візьму будь-які солодощі, я обожнюю все шоколадне і взагалі все солодке", — сказав принц Вільям шефу, подякувавши йому за десерт.

Коледж знаходиться на території, що належить герцогству Корнуолл, власником якого став Вільям після того, як він став наступником свого батька, як герцог Корнуольський.

Читайте також: