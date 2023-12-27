Улюблений фільм на свята: що любила дивитися королева Єлизавета II

У покійної королеви Єлизавети II теж були свої улюблені фільми, які вона з сім'єю любила дивитися на свята.
На Різдво Її Величність завжди збиралася з дітьми та онуками за переглядом фільмів. А найулюбленішим фільмом у королеви Єлизавети II був "Флеш Гордон", обраний самою Її покійною Величністю, пише express.
Це науково-фантастичний фільм 80-х, екранізація однойменного коміксу 1930-х років. За сюжетом Мінг Нещадний, диктатор планети Монго, має намір знищити Землю, посилаючи на неї руйнівне випромінювання. Гравець в американський футбол, Флеш Гордон та його подруга Арден вирушають на Монго на ракеті доктора Заркова, щоб зупинити Мінга.
Багатьох може здивувати такий незвичайний вибір королеви для святкового перегляду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблений фільм принцеси Шарлотти, дочки принца та принцеси Уельських.
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