Улюблений фільм на свята: що любила дивитися королева Єлизавета II

У покійної королеви Єлизавети II теж були свої улюблені фільми, які вона з сім'єю любила дивитися на свята.

На Різдво Її Величність завжди збиралася з дітьми та онуками за переглядом фільмів. А найулюбленішим фільмом у королеви Єлизавети II був "Флеш Гордон", обраний самою Її покійною Величністю, пише express.

Це науково-фантастичний фільм 80-х, екранізація однойменного коміксу 1930-х років. За сюжетом Мінг Нещадний, диктатор планети Монго, має намір знищити Землю, посилаючи на неї руйнівне випромінювання. Гравець в американський футбол, Флеш Гордон та його подруга Арден вирушають на Монго на ракеті доктора Заркова, щоб зупинити Мінга.

Королева Єлизавета II на Різдво / Фото: Getty Images

Багатьох може здивувати такий незвичайний вибір королеви для святкового перегляду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблений фільм принцеси Шарлотти, дочки принца та принцеси Уельських.

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