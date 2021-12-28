Улюблений коктейль Єлизавети II: що пила монархиня на Різдво

Улюблений коктейль Єлизавети II: що пила монархиня на Різдво

Цього року королева Єлизавета II через "ковидні" обмеження святкувала Різдво у вузькому сімейному колі. Але, напевно, могла дозволити собі випити улюблений коктейль на свято.

Королівський шефкухар Даррен МакГрейді, який пропрацював у королівській сім'ї 15 років, розповів про найулюбленіший коктейль Єлизавети II.

Коктейль називається "Заза" — це французький аперитив, який був фаворитом і у королеви-матері.

Dubonnet Rouge Grand Aperitif — це французький напій, виготовлений із суміші червоного вина, трав та спецій. Кажуть, що коктейль королеви складається з двох частин Dubonnet та однієї частини джину, зі скибочкою лимона та великою кількістю льоду, пише Hello!

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Готується коктейль дуже просто, необхідно змішати всі інгредієнти в шейкері, додати лід та прикрасити часточкою апельсина.

Нагадаємо, цього року королева Єлизавета II не поїхала на канікули до Сандрінгема, а залишилася у Віндзорському замку. Разом із нею Різдво святкували старший син принц Чарльз із дружиною Каміллою та молодший син принц Едвард із дружиною Софі Вессекською.

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