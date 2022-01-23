Улюблений колір: герцогиня Кейт та інші королівські особи, які носять пальта відтінку кемел

Цього тижня герцогиня Кембриджська відвідала кілька організацій разом із принцом Вільямом. Цього разу Кетрін з'явилася на публіці у пальті кольору кемел, улюбленому кольорі принца Уельського Чарльза. Ми вирішили згадати інші виходи королівських осіб у схожих образах.

Під час цього виходу на Кетрін було пальто з кашемірової вовни обмеженого випуску від Massimo Dutti, яке вона одягла поверх водолазки верблюжого кольору та спідниці від Iris & Ink та доповнила лук високими замшевими чоботамивід Saint Laurent на підборах. Легкий макіяж, укладання локонами та сережки від Missoma завершували образ герцогині.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

У цьому ж пальті Кейт відвідувала відкриття нової лікарні Balfour у Керкуоллі, Оркнейські острови, 25 травня 2021 року, під час тижневого візиту до Шотландії.

Герцогиня Кейт / Getty Images

Принц Уельський Чарльз і справді часто носить верблюжого кольору пальто. Він був у ньому під час відвідування Медичного реабілітаційного центру оборони Стенфорд Холл 11 лютого 2020 року у Лафборо. У ньому ж висаджував дерева разом зі своєю мамою королевою Єлизаветою II і з'являвся ще на дуже багатьох заходах.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Getty Images

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Герцогиня Кейт, герцогиня Камілла та принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Сасекська Меган носила пальто схожого відтінку під час візиту до Канадського дому 7 січня 2020 року у Лондоні. Це був один з останніх виходів Меган і Гаррі перед тим, як вони оголосили про свій вихід з королівської сім'ї того ж місяця.

Герцогиня Меган / Getty Images

Принцеса Йоркська Беатріс одягла верблюже пальто на різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві у грудні 2021 року, організований герцогинею Кембриджською. Той самий, де Кетрін здивувала всіх своєю грою на фортепіано.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Getty Images

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