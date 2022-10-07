Улюблений онук Єлизавети II постарався: останнє бажання королеви так і не здійснилося

Принц Гаррі був улюбленим онуком королеви Єлизавети ІІ. Але монархиня до останнього дня свого життя не могла зрозуміти, чому він залишив королівську сім'ю і не захотів виконувати свої королівські обов'язки. І до останнього хотіла, що Гаррі з Меган повернулися.

Королівська експертка Кеті Ніколл припустила, що королева Єлизавета II щосили намагалася змиритися з тим, що герцога і герцогиня Сассекські покинули пост членів королівської сім'ї, що працюють 2020 року. Гаррі попередив бабусю про рішення пари заздалегідь, але вона, навіть відпустивши сім'ю, не могла до кінця зрозуміти справжніх причин цього рішення, пише express.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У своїй книжці "Нові члени королівської сім'ї" пані Ніколл припустила, що покійна королева ніколи не могла повністю співчувати бажанню принца Гаррі уникнути обов'язків королівського життя, особливо враховуючи її власну обіцянку присвятити своє життя державній службі та забезпечити стабільність як монархині до самої своєї смерті. Цю обіцянку принцеса дала, коли їй виповнився 21 рік, а вже у 25 вона стала королевою.

"Вона ніколи не могла по-справжньому зрозуміти, чому він відмовився від усього цього. Для молодої дівчини, якій ніколи не судилося стати королевою, але яка поклялася служити все своє життя, обов'язок був у її ДНК. І думка про те, що хтось з її родичів може відвернутися від цього обов'язку, я думаю, їй було важко зрозуміти", — каже автор книжки.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Але принц Гаррі вибрав кохання. Адже, мабуть, не зустрівши Меган принц би, можливо, так ніколи і не дізнався, що все своє життя до цієї зустрічі перебував у пастці і не думав би про те, щоб вибратися з неї в такий спосіб.

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