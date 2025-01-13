Улюблений предмет у косметичці: чим фарбує губи принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська часто віддає перевагу макіяжу без макіяжу, але її губи завжди зволожені блиском або бальзамом.
Шанувальники принцеси Кейт знають, що її улюбленим блиском для губ є блиск бренду Clarins у відтінку Rose Shimmer, саме з ним у руках Кейт якось зазнімкували під час Вімблдонського тенісного турніру в Лондоні.
Це основний продукт у її косметичці та Кейт завжди носить його з собою, щоб поправити макіяж. Згідно з описом продукту, блиск обіцяє глянсовий рожевий фініш, забезпечуючи живлення, об'єм та зволоження губ лише за одне застосування.
До речі, покійну королеву Єлизавету II часто фотографували в момент, коли вона підфарбовувала губи на публіці, навіть не використовуючи дзеркало. Відомо, що монархиня віддавала перевагу помаді бренду Elizabeth Arden, що символічно, а також любила бренд Clarins, як і Кейт.
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