Улюблений син королеви Єлизавети II — принц Ендрю — таки постане перед судом

Принц Ендрю, герцог Йоркський таки постане перед судом у справі про сексуальне насильство. Його звинувачує громадянка США Вірджинія Джуфре.

У середу, 12 січня, старший суддя Південного округу Нью-Йорка Л'юїс А. Каплан відхилив клопотання адвокатів принца Ендрю про закриття справи. Нагадаємо, адвокати герцога Йоркського клопотали про те, що цивільний позов до їхнього підопічного має бути припинено на підставі попередньої угоди, яку громадянка Джуфре підписала із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном 2009 року. Нагадаємо, в документі 2009 року йшлося про те, що громадянка Джуфре погодилася не подавати жодних позовів проти Епштейна, ні проти інших обвинувачених в обмін на 500 тисяч доларів. Але про принца Ендрю не було й слова, пише Hello!

Королева Єлизавета II та принц Ендрю / Getty Images

Це означає, що син королеви Єлизавети II постане перед судом у справі про сексуальне насильство. Пані Джуфре подає до суду на сина королеви за нібито сексуальне насильство над нею, коли вона була ще підлітком. 38-річна жінка стверджує, що Епштейн продав її, щоб зайнятися сексом з Ендрю, коли їй було 17 років, і вона була неповнолітньою за законами США. Принц Ендрю всі звинувачення на свою адресу заперечує.

Вірджинія Джуфре (Робертс) / Getty Images

Через скандал, який спалахнув ще 2019 року, принц Ендрю був змушений скласти з себе королівські обов'язки. Зараз Букінгемський палац не коментує судовий процес. А публіка вважає, що платиновий ювілей королеви Єлизавети II 2022 року буде затьмарений тим, що в суді будуть представлені докладніші звіти про справу, де її улюблений син Ендрю постає в особі людини, яка вчинила сексуальне насильство.

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