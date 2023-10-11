Улюблений сніданок Кейт Міддлтон: що полюбляє принцеса Уельська

Принцеса Уельська Кетрін має чудовий вигляд і стежить за тим, щоб у її раціоні були лише корисні продукти.

Кейт відома своєю підтягнутою статурою та любов'ю до здорового способу життя, що включає гарне харчування та фізичні вправи.

Нещодавно ми розповідали вам про те, який розпорядок дня у принцеси Уельської. У її графіку обов'язково є й заняття спортом. Також мати трьох дітей багато часу приділяє тому, щоб її сім'я здорово харчувалася.

Не секрет, що Кейт часто готує сама і залучає до цього процесу дітей. Вранці вона завжди готує їм сніданок, а сама полюбляє їсти цільнозернову вівсянку або зелений смузі, насичений мікроелементами та вітамінами. Вона змішує в блендері капусту, спіруліну, матчу, шпинат, ромен та чорницю, щоб отримати здоровий ранковий заряд бадьорості.

Фото: Credits

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що готує на вечерю принцеса Уельська для своєї родини.

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