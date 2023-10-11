Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Улюблений сніданок Кейт Міддлтон: що полюбляє принцеса Уельська

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
40
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Улюблений сніданок Кейт Міддлтон: що полюбляє принцеса Уельська

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін має чудовий вигляд і стежить за тим, щоб у її раціоні були лише корисні продукти.

Кейт відома своєю підтягнутою статурою та любов'ю до здорового способу життя, що включає гарне харчування та фізичні вправи.

Нещодавно ми розповідали вам про те, який розпорядок дня у принцеси Уельської. У її графіку обов'язково є й заняття спортом. Також мати трьох дітей багато часу приділяє тому, щоб її сім'я здорово харчувалася.

Не секрет, що Кейт часто готує сама і залучає до цього процесу дітей. Вранці вона завжди готує їм сніданок, а сама полюбляє їсти цільнозернову вівсянку або зелений смузі, насичений мікроелементами та вітамінами. Вона змішує в блендері капусту, спіруліну, матчу, шпинат, ромен та чорницю, щоб отримати здоровий ранковий заряд бадьорості.

© Credits
Фото: Credits

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що готує на вечерю принцеса Уельська для своєї родини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
40
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація