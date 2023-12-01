Улюблений замок королеви Єлизавети II прикрасили до Різдва: який він має вигляд тепер

Королівська резиденція вже готова до різдвяних та новорічних свят.

Днями у Георгіївській залі Віндзорського замку встановили святкову ялинку Нордмана заввишки майже сім метрів. Ялинку виростили неподалік у Великому Віндзорському парку. Цього року її увінчала спеціально створена Зірка Підв'язки на відзначення 675-річчя Ордену Підв'язки, найстарішого лицарського ордена у Великій Британії.

У Георгіївській залі Віндзорського замку запалили вогні на святковій ялинці / Фото: Getty Images

Ще одна різдвяна ялинка, увінчана зіркою підв'язки, стоятиме у Багряній вітальні, одній з найвишуканіших кімнат Замку, пише People. Ці кімнати на східній стороні резиденції, які є частиною напівдержавних кімнат, створених як приватні апартаменти для короля Георга IV, досі використовуються членами королівської сім'ї для офіційних розваг. Покійна королева Єлизавета II дуже любила Віндзорський замок і провезла тут останні півтора роки свого життя. І хоча померла королева в Балморалі, у Шотландії, її останки поховані в Каплиці короля Георга VI у Віндзорі.

У Георгіївській залі Віндзорського замку запалили вогні на святковій ялинці / Фото: Getty Images

Вважається, що різдвяні ялинки привозили з Віндзорського парку з часів правління королеви Вікторії.

У Георгіївській залі Віндзорського замку запалили вогні на святковій ялинці / Фото: Getty Images

Обідній стіл завдовжки 160 футів у залі Ватерлоо прикрашений порцеляною зі Служби підв'язок, яка проходить у Віндзорському замку кожного червня, а гірлянди на Парадних сходах вітатимуть відвідувачів у парадних покоях.

Прикраси продовжуються зовні, де вінки та листя покривають ворота та ліхтарні стовпи на території замку.

У Георгіївській залі Віндзорського замку запалили вогні на святковій ялинці / Фото: Getty Images

Різдво – особлива пора року для членів королівської родини. Крім щорічної прогулянки до церкви на Різдво, за якою слідує обід у Сандрінгемському палаці, і перегляд трансляції різдвяної промови короля Чарльза, у них є ще одна подія, на яку вони з нетерпінням чекають: третій щорічний різдвяний концерт принцеси Кейт у Вестмінстерському аббатстві. Цього року його записуватимуть 8 грудня.

Цьогорічний захід пов'язаний з кампанією принцеси Уельської "Shaping Us" та організовано з метою подякувати всім, хто працює над підтримкою немовлят, маленьких дітей та сімей у спільнотах по всій Великій Британії.

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