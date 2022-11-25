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Улюблений замок королеви Єлизавети II вже прикрасили до Різдва

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Улюблений замок королеви Єлизавети II вже прикрасили до Різдва

Ялинка у Віндзорському замку / Фото: Getty Images

У Багряній вітальні Віндзорського замку, де останні роки свого життя провела королева Єлизавета II, вже встановили святкову ялинку.

У четвер, за місяць до Різдва, фонд Royal Collection Trust представив чудовий різдвяний декор парадних апартаментів Віндзорського замку. Відвідувачі можуть оглянути прикрашені експонати по всьому будинку британської королівської родини, який був прикрашений до першого святкового сезону правління короля Чарльза III.

Ялинка у Віндзорському замку / © Getty Images
Ялинка у Віндзорському замку / Фото: Getty Images

Перше Різдво після смерті королеви Єлизавети II і сходження на престол короля Чарльза III, ймовірно, буде трохи іншим, адже всі члени сім'ї згадуватимуть королеву і її звісно не вистачатиме.

Але незмінно зберуться у Сандрінгемі, де завжди проводять різдвяні та новорічні свята.

Ялинка у Віндзорському замку / © Getty Images
Ялинка у Віндзорському замку / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що король Чарльз III планує змінити багаторічну традицію, якої дотримувалася його мати на Різдво.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
245
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