Улюблену брошку королеви-матері Єлизавети тепер носить герцогиня Корнуольська

Королева Єлизавета II дуже любить брошки, але не всі брошки зі своєї численної колекції носить вона сама.

Ще з часів королеви Вікторії для королівської сім'ї було традицією проводити частину літа в Шотландії в замку Балморал. Як ви вже знаєте, Її Величність нещодавно закінчила канікули і повернулася до Вінлзорського замку.

Шотландію особливо любила королева-матір Єлизавета, яка, була дочкою шотландського графа Стратмора і провела більшу частину свого дитинства в замку Глеміс в Ангусі. Пізніше вона придбала свій власний шотландський будинок, який називався Замок Мей. Коли Єлизавета вперше його побачила, він був напівзруйнованим і власник погодився продати його їй лише за 100 фунтів (цей епізод ви могли побачити в серіалі "Корона").

Королева-мати Єлизавета / Getty Images

Але повернемося до прикраси королеви Єлизавети II. В її ювелірної скриньці є брошка у вигляді бризок чортополоха — національного символу Шотландії. Згідно з легендою чортополох був прийнятий як герб Шотландії під час правління Олександра III 1249 — 1286 років. Тоді армія короля Норвегії Гокона, маючи намір завоювати шотландців, вночі висадилася на узбережжі Ларгс, щоб застати зненацька сплячих членів шотландського клану. А щоб пересуватися тихо, військо вирішило зняти своє взуття. Хтось з членів армії наступив на колючу рослину і закричав від болю, тим самим наробивши багато галасу. Шотландці побачили військо, і в цій битві ними була здобута перемога.

Королева-мати Єлизавета з цією брошкою / Getty Images

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Брошка була придбана королевою-матір'ю приблизно в 40-х роках. Королева-мати часто носила її, зазвичай як прикрасу на капелюсі, але іноді і пришпиленою до пальта. І завжди неодмінно під час своїх візитів до Шотландії.

Після її смерті брошку успадкувала королева Єлизавета II, але чомусь прикрасу вона одягала рідко. Зате охоче позичила її своїй невістці герцогині Корнуольської Каміллі. На цьому відео, опублікованому Кларенс-хаусом герцогиня якраз з цією брошкою.

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