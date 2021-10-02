Унікальний браслет з рубінами і діамантами Волліс Сімпсон виставлять на аукціон

Про кохання цієї пари знято не один фільм і написана не одна книжка, адже це був один з тих рідкісних випадків, коли через жінку король відмовився від престолу.

Одружилися Едуард VIII і Волліс Сімпсон 3 червня 1937 року в замку Канде у Франції. Дружину Едуард VIII просто обожнював і постійно обдаровував різними прикрасами, тому за роки їхнього шлюбу Волліс зібрала величезну колекцію розкішних ювелірних виробів. На багатьох подарованих чоловіком прикрасах було гравіювання, за яким можна відстежити, в який день або з якого поводу був зроблений подарунок.

Волліс Сімпсон і Едуард VIII. На руці у герцогині браслет з рубінами / Associated Press

Однією з найзнаменитіших прикрас герцогині став браслет з рубінами і діамантами, який Едуард VIII підніс їй на першу річницю весілля. Швидше за все, подарунок Волліс отримала на півдні Франції на території вілли Шато-де-ла Круа, де вони провели перші роки життя після шлюбу.

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Діамантовий браслет був створений в стилі ар-деко ювелірним брендом Cartier, прикрашений діамантами і двома великими рубінами. На браслеті герцог зробив гравіювання "До нашої першої річниці третього червня". Кажуть, що герцог вибрав рубіни для цієї прикраси, оскільки вони символізують кохання, пристрасть, удачу, відвагу і процвітання.

Браслет порожнистий, тому легкий, зроблений з платини. Рубіни важать близько 36 каратів, діаманти, навколо рубінів, класичної огранки і важать приблизно 23 карата. Також в браслеті з боків тридцять багетів вагою близько 2,62 карата.

Браслет Волліс Сімпсон / Getty Images

Після смерті герцогині Віндзорської 1986 року її колекція ювелірних виробів була продана на аукціоні Sotheby's, а виручені кошти спрямували в Інститут Пастера в Парижі, який відомий своїми дослідженнями раку та СНІДу. 1987 року браслет пішов з аукціону за 256 667 доларів, але ось через багато років власник вирішив знову виставити його на продаж. Аукціон відбудеться 9 листопада цього року в Женеві і передбачається, що браслет буде проданий за близько 2 мільйони доларів.

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Волліс Сімпсон і король Едуард VIII (24 фото)

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