Унікальний подарунок королеви Єлизавети II її співробітникам виставили на аукціон: про що йдеться

Королева Єлизавета II була щедрою монархинею і особливо цінувала своїх співробітників.

У рік свого платинового ювілею правління Її Величність зробила персоналу палацу подарунки. Єлизавета II подарувала співробітникам годинники обмеженої серії на честь святкування її 70-річчя правління у червні 2022 року лише за кілька місяців до своєї смерті.

Принц Чарльз, королева Єлизавета II, ринцеса Кейт під час святкування платинового ювілею / Фото: Associated Press

Цей розкішний годинник Bremont Supermarine S300 прикрашений королівським гербом на лицьовій стороні та вензелем королеви Єлизавети II на реверсі. Обмежена серія в 50 екземплярів була доступна лише тим, хто працював у Королівському дворі.

Як повідомляє Daily Mail, тепер один з таких екземплярів буде проданий на аукціоні Noonans у Мейфері. Передбачається, що їхня ціна становитиме від 3000 до 5000 фунтів стерлінгів (від 3800 до 6300 доларів). Лот надійде у продаж сьогодні, 11 червня, і не відомо, чи продавець є співробітником палацу.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

Історик Крістофер Вілсон прокоментував, що цей годинник багато хто захоче придбати.

"Це дуже бажаний предмет, який королівські колекціонери поспішають розкупити, і я очікую, що його буде продано набагато дорожче за стартову оцінку. Той факт, що цей особистий подарунок був створений так нещодавно, викликає питання про те, чому його зараз продають. Невже одержувач був надто збентежений, щоб носити його?", — каже експерт.

Цього року виповниться два роки від дня смерті королеви Єлизавети ІІ. Історію життя та правління монархині ми розповідали раніше.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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