Уникають зустрічі: принц Гаррі з'явився на церемонії на честь принцеси Діани після Вільяма

Принц Гаррі віддав емоційну данину пам'яті Діані через кілька годин після того, як принц Вільям залишив захід.

Учора ввечері принц Гаррі не зміг особисто приїхати на церемонію вручення премій, започаткованої на честь його матері принцеси Діани Diana Legacy Awards 2024, яка цього року святкує 25-річчя.

Герцог Сассекський вийшов на зв'язок із переможцями онлайн і після того, як його старший брат принц Вільям залишив захід, що відбувся в Музеї науки в Лондоні.

Принц Гаррі відеозв'язком поспілкувався з лауреатами премії, яка була започаткована через два роки після смерті принцеси Діани на честь молодих людей, які покращили життя інших.

Принц Гаррі на церемонії The Diana Legacy Awards / Фото: Getty Images

Принца зустріли оплесками та сміхом, коли він з'явився на великому екрані кімнати. У своїй промові він сказав:

"Вплив, який ви маєте на сотні, тисячі, мільйони людей такий величезний, що ви надихаєте інших молодих людей робити те саме, тому що це приємно, тому що це правильно, але ви також отримуєте від цього так багато, що натхнення схоже на ефект хвилі, що розповсюджується по воді", - цитує Гаррі видання express.

Принци Вільям і Гаррі з мамою принцесою Діаною / Фото: Getty Images

Герцог Сассекський також сказав: "Мені шкода, що я не можу бути там, мені хотілося б бути там з вами, друзі". І додав, що дуже цінує те, що всі ці люди захищають спадщину його матері.

Премія імені принцеси Діани вручається щорічно, але церемонія проводиться раз на два роки, щоб відзначити досягнення 20 "видатних молодих лідерів, які надихають наступне покоління слідувати прикладу Діани, принцеси Уельської, і вносити позитивні зміни у світ". Премію може отримати будь-яка людина віком від 9 до 25 років за свою соціальну діяльність.

Принц Вільям на церемонії The Diana Legacy Awards у Лондоні / Фото: Getty Images

Раніше на цю церемонію брати Вільям і Гаррі ходили разом, але тепер вони не такі близькі, як раніше.

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