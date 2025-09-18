ТСН у соціальних мережах

Уперше носила білу сукню: згадуємо вбрання Меланії Трамп для візиту до Великої Британії 2019 року

У першої леді чудовий смак, а також вона обожнює відомі бренди.

Меланія і Дональд Трампи із королевою Єлизаветою

Меланія і Дональд Трампи із королевою Єлизаветою / © Associated Press

Меланія Трамп викликала фурор у Віндзорському замку, коли з’явилася на прийомі в жовтій вечірній сукні-колоні з відкритими плечима від Модного дому Carolina Herrera, яку носила у поєднанні з туфлями Manolo Blahnik з матового оксамиту і фіолетовим широким поясом.

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Цей образ був гламурним, жіночним і дуже яскравим. Комусь сукня сподобалася, хтось назвав її недоречною для заходу, проте американська перша леді мала чудовий вигляд і затьмарила того вечора навіть королівських осіб.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Та відвідує Меланія подібний захід не вперше. Коли її чоловік був президентом у 2017-2021 роках, то теж відвідував Велику Британію з державним візитом 2019-го, і того разу урочистий бенкет выдбувався у стінах Букінгемського палацу.

Меланія і Дональд Трампи, королева Єлизавета, король Чарльз і королева Камілла (2019 року вони ще носили тіпули принца Уельського і герцогині Корнуольської) / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи, королева Єлизавета, король Чарльз і королева Камілла (2019 року вони ще носили тіпули принца Уельського і герцогині Корнуольської) / © Associated Press

Перша леді обрала для своєї появи сукню білого кольору від Christian Dior з колекції от-кутюр весна-літо 2019. Сукня без рукавів була по фігурі та з креативно оформленим декольте, візерунок якого нагадував язики вогню. Також Меланія одягнула «оперні» рукавички білого кольору та білі туфлі. Завершували образ висока вечірня зачіска, макіяж та сережки з діамантами.

Меланія і Дональд Трамп із королевою Єлизаветою / © Associated Press

Меланія і Дональд Трамп із королевою Єлизаветою / © Associated Press

