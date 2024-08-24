Урочистість вже незабаром: принцеса Марта Луїза озвучила одне незвичайне правило для гостей свого весілля

Принцеса Марта Луїза з Норвегії має одне дуже незвичайне правило, яке діятиме в день її весілля. Марта Луїза та її наречений збираються ухвалити унікальне модне рішення під час триденних святкувань у Норвегії.

29 серпня гості зберуться на спеціальну вечірку в саду готелю 1904 року в самому центрі міста Олесунн. Відступаючи від королівської традиції пара попросила гостей дотримуватися "більш відвертого дрес-коду", пише express.co.uk.

Марта Луїза та Дурек Верретт / Фото: Getty Images

Друзі та родичі Марти і Дурека вирушать на човні Гейрангер-фіорд до села Гейрангер. День завершиться передвесільною вечіркою у латиноамериканському стилі в готелі Union.

Принцеса пояснила, чому це місце так близько її серцю: "Ми неймовірно щасливі, що можемо відсвяткувати нашу любов у прекрасних околицях Гейрангера. Для нас дуже важливо зібрати наших близьких у місці, яке так багате на історію і яскраві природні враження. Гейрангер — ідеальне місце, щоб висловити наше кохання".

Нагадаємо, пара одружиться 31 серпня на церемонії в історичному чотиризірковому готелі, який може похвалитися спа-центром, трьома ресторанами, критим та відкритим басейнами, власним нічним клубом та навіть музеєм старовинних автомобілів. На весіллі буде інший дрес-код, де гості повинні будуть з'явитися у вечірніх сукнях та костюмах із краватками.

Принцеса Марта Луїза та Шаман Друрек / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Марта Луїза склала з себе королівські обов'язки у листопаді 2022 року, щоб зосередитись на духовних практиках. Принцеса відкрила свій центр альтернативної терапії.

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