Урочистий момент: принцеса Леонор присягнула на вірність Конституції у присутності сім'ї

Старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції сьогодні святкує 18-річчя.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Як спадкоємиця іспанського престолу Леонор, принцеса Астурійська принесла присягу на вірність Конституції сьогодні на урочистому заході в парламенті Мадрида. Тепер вона може офіційно виконувати обов'язки регента без свого батька короля Філіпа.

Принцеса Леонор та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Коли вона зійде на трон, то стане першою королевою-регентом Іспанії за останні 150 років, але що ще важливіше, її розглядають як фігуру, яка завершить роботу свого батька з дистанціювання від скандалу, який охопив її діда, короля Хуана Карлоса I, пов'язаного з корупцією.

У своїй промові принцеса ще раз заявила про свою прихильність до іспанського народу і, своєю чергою, попросила іспанців довіряти їй. Іменинниця сьогодні мала розкішний вигляд в молочно-білому штанному костюмі, світлих туфлях-човниках на підборах, її волосся було зібране в низький хвіст, а на обличчі був стриманий макіяж.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

На церемонії були присутні її батьки – король Філіп та королева Летиція, а також молодша сестра інфанта Софія, вони всіляко підтримували її в такий особливий момент. Церемонія відбулася в нижній палаті іспанського парламенту в Мадриді, місті, де Леонор провела більшу частину свого життя. Відсутня на урочистості була її бабуся королева Софія.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Вже зараз іспанські ЗМІ пишуть, що за даними проведених опитувань 18-річна принцеса Леонор є найпопулярнішою королівською особою,і її поважають навіть більше, ніж її батька – короля Філіпа VI, що править нині.

Принцеса Леонор з батьками та сестрою Софією / Фото: Associated Press

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