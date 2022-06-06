Президент США Рональд Рейган та перша леді Ненсі Рейган проходять серед тисяч могил на американському цвинтарі в Омаха-Біч, Нормандія, Франція, 6 червня 1984 року під час церемонії, присвяченої 40-річчю висадки союзників у день «Д» / Фото: Associated Press

Уроки історії: день "D" — річниця висадки десанту в Нормандії під час Другої світової війни

Уроки історії: день "D" — річниця висадки десанту в Нормандії під час Другої світової війни

Один із найголовніших наративів російської пропаганди – повне присвоєння собі перемоги у Другій світовій війні. Насправді доля світу на той час вирішувалася не тільки на полях битв Радянської армії.

Висадка в Нормандії — друга назва операція «Нептун» була проведена 6 червня 1944 року США, Великобританєюї, Канадою та їхніми союзниками. Метою цієї операції було визволення союзниками північно-західної Франції.

День "D" (термін позначає початок військової операції) розпочався 6 червня 1944 висадкою 156 000 солдатів на узбережжі Нормандії. Операції передувала серйозна підготовка, як військова, так і інформаційна. Оскільки повністю приховати від противника планування такої масштабної операції було неможливо, союзники під час підготовки висадки десанту поширювали багато різної дезінформації, зокрема про місце можливої висадки.

Насправді висадка проводилася на ділянці узбережжя завширшки 80 км між гирлом річки Орн та комуною Озвиль.

Не можна сказати, що операція відбулася гладко, від початку її успіх опинився під загрозою. Проте десантники змогли прорватися крізь берегові оборонні позиції німців та створити окремі осередки опору. І хоча союзники в підсумку зайняли територію вдвічі меншу, ніж планували, їм вдалося захопити розташовані вздовж узбережжя Нормандії порти і, надалі, взаємодіяти з військами, висадженими на півдні Франції та блокувати війська противника в південно-західній Франції. Протягом кількох місяців союзники змогли звільнити всю територію країни, прорвати лінію оборони Німеччини, створивши собі плацдарм для вторгнення на її територію.

Авіаносець "Невада", надає артилерійську підтримку сухопутним військам союзників у Франції, завдаючи ударів по ворожих об'єктах зі свого наглядового пункту в Ла-Манші, 6 червня 1944 року. / Фото: Associated Press

Важливість та масштаб цієї операції переоцінити важко. Висадка морського десанту в Нормандії досі вважається найбільшою у світовій історії морською десантною операцією. Крім того, в операції брала активну участь авіація та флот союзників. За кількістю висаджених військ, військово-морських сил і військово-повітряних сил, а також транспортних засобів, що брали в ній участь, вона стала наймасштабнішою операцією у Другій світовій війні на західному фронті та загалом у світовій історії воєн.

Звісно, у ході цієї операції армії союзників зазнали величезних втрат. Англо-американські війська втратили загиблим 4,5 тис. осіб (2,5 тис. – американці, 2 тис. – представники інших країн). Загалом втрати, які включають загиблих, поранених, зниклих безвісти і військовополонених склали близько 10 тис. осіб (6603 — американці, 2700 — британці, 946 — канадці).

Річниця дня «Д» була оголошена генералом Ейзенхауером святом для всіх військ і відзначається серією простих церемоній, що проводяться на пляжах, де 6 червня 1944 висадилися британські та американські війська.

Мадам Аланш Шапель та її донька Елен Шапель стоять на колінах на військовому цвинтарі за пляжами, де відбувалася висадка десанту у Франції 6 червня 1945 року, щоб віддати шану солдатам союзників, які загинули на пляжах вторгнення. / Фото: Associated Press

На пляжах Нормандії мало свідчень запеклої боротьби, що сталася там, коли сили союзників висадилися на берег. У різні роки світові лідери приїжджали на військові цвинтарі Нормандії та віддавали данину пам'яті загиблих під час висадки солдатів.

Королева Великобританії Єлизавета II проходить повз могили на британському військовому цвинтарі в Байо, на північному заході Франції, 6 червня 2004 року, під час церемонії, присвяченої 60-річчю висадки десанту в Нормандії. / Фото: Associated Press

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