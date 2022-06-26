Урсулу фон дер Ляєн сфотографували у компанії Байдена, Макрона і Трюдо у Баварських Альпах

Урсулу фон дер Ляєн сфотографували у компанії Байдена, Макрона і Трюдо у Баварських Альпах

Очільниця Єврокомісії знову обрала для свого аутфіту жакет без коміра.

Лідери держав і урядів "Великої сімки" з'їхалися сьогодні, 26 червня, до містечка Ельмау у Баварії для участі у саміті найбільших економік світу: США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції та Японії.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Крім традиційних питань, які стосуються безпеки, енергетики, кліматичних змін, цього разу на порядку денному переважають дві теми: війна в Україні та продовольча криза, яка зростає.

На саміт прибула також президентка президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона була одягнена у жакет світло-персикового кольору, який поєднала з білим топом та чорними штанями.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Образ політикиня завершила своїми улюбленими перлинними прикрасами.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фотографи зробили багато знімків під час того, як політики спілкувалися між собою перед початком саміту. Вони також зробили кадри, як фон дер Ляєн стояла у компанії Джо Байдена, Джастіна Трюдо та Еммануеля Макрона.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а на саміті у Брюсселі Урсула з'явилася у яскравому діловому образі. Вона поєднала жакет без коміра кольору фуксії з блакитною сорочкою та чорними штанями.

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