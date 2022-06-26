Урсулу фон дер Ляєн сфотографували у компанії Байдена, Макрона і Трюдо у Баварських Альпах

Очільниця Єврокомісії знову обрала для свого аутфіту жакет без коміра.
Лідери держав і урядів "Великої сімки" з'їхалися сьогодні, 26 червня, до містечка Ельмау у Баварії для участі у саміті найбільших економік світу: США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції та Японії.
Крім традиційних питань, які стосуються безпеки, енергетики, кліматичних змін, цього разу на порядку денному переважають дві теми: війна в Україні та продовольча криза, яка зростає.
На саміт прибула також президентка президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона була одягнена у жакет світло-персикового кольору, який поєднала з білим топом та чорними штанями.
Образ політикиня завершила своїми улюбленими перлинними прикрасами.
Фотографи зробили багато знімків під час того, як політики спілкувалися між собою перед початком саміту. Вони також зробили кадри, як фон дер Ляєн стояла у компанії Джо Байдена, Джастіна Трюдо та Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, а на саміті у Брюсселі Урсула з'явилася у яскравому діловому образі. Вона поєднала жакет без коміра кольору фуксії з блакитною сорочкою та чорними штанями.
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