Дата публікації
Категорія
Суспільство
Усе через Трампа: колишня дружина Коліна Ферта розкритикувала короля Чарльза і повертає йому королівський орден

Колишня дружина Коліна Ферта — Лівія Джуджолі Ферт — вирішила повернути свій орден Британської імперії королівської сім’ї через те, що не згодна з їхньою політикою.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Лівія і Колін Ферт, король Чарльз і королева Камілла

Лівія і Колін Ферт, король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Лівія Джуджоллі Ферт — італійська активістка і колишня дружина актора Коліна Ферта — ухвалила рішення повернути звання члена Ордена Британської імперії після того, як королівська сім’я прийняла з державним візитом президента Трампа.

Жінка повідомила про своє рішення в публікації в Instagram, заявивши:

«2019 року мені вручили цю нагороду за мої заслуги в прагненні зробити ланцюжок поставок модного одягу справедливішим і менш небезпечним місцем роботи для працівників швейної промисловості в усьому світі. Хоча я виступаю проти Британської імперії та залишків цієї токсичної системи, я прийняла цю честь від імені багатьох активістів швейної промисловості, які мене просвітили і підтримували.

Я також відчувала величезну повагу до короля Чарльза, який тоді був принцом Уельським, і до його десятиліть боротьби за соціальну та екологічну справедливість», — продовжила Джуджолі Ферт, відома своєю роботою у сфері сталої моди та захисту навколишнього середовища.

Тепер же 56-річна знаменитість заявила, що її думка остаточно змінилася після нещодавнього державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії минулого тижня, під час якого на його честь відбувся банкет у Віндзорському замку.

Дональд Трамп, король Чарльз і Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп, король Чарльз і Меланія Трамп / © Associated Press

«Поки я пишу це, ми бачимо, як це жахливе виправдання людини (на ім’я Трамп) щосили ллється рікою на Генеральній Асамблеї ООН, її отруйна риторика посилюється та легалізується», — сказала вона. «Я міркувала про його візит до Великої Британії минулого тижня, і боюся, що не можу змиритися з тим, як його умиротворили, віддали йому шани та, знову ж таки, легалізували», — написала жінка.

«Насправді, експозиція минулого тижня не продемонструвала мені жодної схожості з тими цінностями, які, як я думала, обстоював король Чарльз. Скоріше, це була лячна й боягузлива демонстрація умиротворення людини, яка виступає за знищення природи та найуразливіших людей на землі», — продовжила вона.

Банкет у Віндзорському замку на честь президента Трампа / © Associated Press

Банкет у Віндзорському замку на честь президента Трампа / © Associated Press

Нагадаємо, Джуджолі була одруженою з актором Коліном Фертом від 1997 до 2021 року. У їхньому шлюбі народилося двоє синів, Лука і Маттео. Колін Ферт поки не коментував рішення колишньої дружини. Його нагородили званням командора Ордена Британської імперії (CBE) на честь дня народження королеви 2011 року за заслуги в царині драматичного мистецтва.

