Усі чекають із нетерпінням: принцеса Кейт розповіла, коли з'явиться на публіці наступного разу

Напередодні святкування дня народження короля Чарльза III принцеса Кейт вийшла на зв'язок із шанувальниками, опублікувавши в соцмережах нове фото авторства Метта Портеуса. А під знімком написала, як зараз почувається і, коли планує з'явитися на публіці наступного разу.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість відвідати парад з нагоди дня народження короля в ці вихідні зі своєю сім'єю і сподіваюся взяти участь у кількох публічних заходах цього літа, але в той же час я знаю, що ще не вибралася з лісу. Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності. Приймати кожен день таким, яким він є, прислухатися до свого тіла та дозволяти собі витратити такий необхідний час на зцілення”, — написала тоді Кетрін.

Наступного дня принцеса Кейт з'явилася на параді Trooping the Color у Лондоні, як і обіцяла за день до цього. Тепер очікуємо на її появу на публіці влітку.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

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