Усі говорять про нову першу леді Нью-Йорка: що одягла на інавгурацію чоловіка 28-річна жінка

Рама Дуваджі та Зоран Мамдані / © Associated Press

У новому році у Нью-Йорку з’явився новий мер — 34-річний Зоран Кваме Мамдані, однак не лише його персона стала резонансною у Мережі, а ї його 28-річної дружини Рами Дуваджі — ілюстраторки, аніматорки та керамістки, яка свої мистецькі роботи часто спрямовує на соціальні теми. Прихильники пари активено обговорюють стиль Рами і її смак, а також її образ для інавгурації чоловіка, яка відбулася 1 січня.

Церемонія інавгурації Зохрана Мамдані відбулася біля мерії Нью-Йорка просто неба. Нова перша леді міста обрала для важливого заходу коричневе пальто з високим коміром, великими ґудзиками, оздоблене штучним хутром на манжетах та подолі — цей виріб створений на замовлення палестино-ліванською дизайнеркою Синтією Мерхедж з Renaissance Renaissance.

Носила пальто Рама у поєднанні із високими черевиками на підборах на шнурівці спереду, великими скульптурними срібними сережками. Також вона зробила стриманий макіяж та бордовий манікюр.

За стиль першої леді Нью-Йорка відповідає стилістка Габріелла Карефа-Джонсон.

Зохран Мамдані ж став наймолодшим мером Нью-Йорка за останні 100 років і першим мусульманином на цій посаді. Присягу він складав на Корані. Він кандидат від Демократичної партії, а його перемона у вибрах викликала широкий суспільний резонанс. Трамп же назвав його «фанатиком-комуністом», наголосивши, що не виділить коштів на його ініціативи.

