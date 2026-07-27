Усі говорять про весільну тіару ерцгерцогині Ізабель: у чому її унікальність

Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

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Наречена була одягнена в класичну елегантну весільну сукню та йшла до вівтаря в супроводі свого батька. Дотримуючись родинної традиції, вона доповнила образ тіарою і обрала сімейну реліквію — Bourbon-Two Sicilies Diamond Button Tiara.

Це історична прикраса складається з п’яти круглих діамантових елементів у формі ґудзиків із рослинним орнаментом, закріплених на платиновій основі. Спочатку вона була весільним подарунком принцесі Алісії Бурбон-Пармській з нагоди її шлюбу з інфантом Альфонсо, герцогом Калабрійським, 1936 року.

Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Прикраса також відома як Калабрійська тіара або тіара Габсбургів, є історичною коштовністю з глибоким корінням, що поєднує найстаріші королівські доми Європи. Її діамантові елементи датуються 18 століттям і спочатку належали імператорському дому Габсбургів-Лотаринзьких. У той час великі ювелірні ґудзики, які є основою коштовності, були надзвичайно модним. Спершу ґудзики носили як прикраси для волосся, а сучасного вигляду тіара набула вже 1936 року, коли їх закріпили на лаконічну основу. Однак і сьогодні це розбірна конструкція — ґудзики можна зняти і носити як, наприклад, брошки чи у волоссі.

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Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Сьогодні тіара залишається однією з найцінніших реліквій Калабрійської гілки дому Бурбонів Обох Сицилій. Завдяки своїй легкій конструкції, універсальному дизайну та стриманій елегантності вона традиційно використовується як головна весільна тіара наречених цієї династії.

Нещодавно в цій тіарі також виходила заміж Вікторія Лопес-Кесада-і-Бурбон — хрещениця короля Іспанії Філіпа VI та онучка принцеси Анни Французької. Але для її весільного образу один із діамантових ґудзиків тимчасово замінили геральдичною лілією, що надало прикрасі індивідуального символічного акценту.

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