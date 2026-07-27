ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Усі говорять про весільну тіару ерцгерцогині Ізабель: у чому її унікальність

25 липня ерцгерцогиня Ізабель Австрійська вийшла заміж за Карлоса де Паласіо-і-Гайтана де Аяла у Відні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської

Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Наречена була одягнена в класичну елегантну весільну сукню та йшла до вівтаря в супроводі свого батька. Дотримуючись родинної традиції, вона доповнила образ тіарою і обрала сімейну реліквію — Bourbon-Two Sicilies Diamond Button Tiara.

Це історична прикраса складається з п’яти круглих діамантових елементів у формі ґудзиків із рослинним орнаментом, закріплених на платиновій основі. Спочатку вона була весільним подарунком принцесі Алісії Бурбон-Пармській з нагоди її шлюбу з інфантом Альфонсо, герцогом Калабрійським, 1936 року.

Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Прикраса також відома як Калабрійська тіара або тіара Габсбургів, є історичною коштовністю з глибоким корінням, що поєднує найстаріші королівські доми Європи. Її діамантові елементи датуються 18 століттям і спочатку належали імператорському дому Габсбургів-Лотаринзьких. У той час великі ювелірні ґудзики, які є основою коштовності, були надзвичайно модним. Спершу ґудзики носили як прикраси для волосся, а сучасного вигляду тіара набула вже 1936 року, коли їх закріпили на лаконічну основу. Однак і сьогодні це розбірна конструкція — ґудзики можна зняти і носити як, наприклад, брошки чи у волоссі.

Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Весілля ерцгерцогині Ізабель Австрійської / © Getty Images

Сьогодні тіара залишається однією з найцінніших реліквій Калабрійської гілки дому Бурбонів Обох Сицилій. Завдяки своїй легкій конструкції, універсальному дизайну та стриманій елегантності вона традиційно використовується як головна весільна тіара наречених цієї династії.

Нещодавно в цій тіарі також виходила заміж Вікторія Лопес-Кесада-і-Бурбон — хрещениця короля Іспанії Філіпа VI та онучка принцеси Анни Французької. Але для її весільного образу один із діамантових ґудзиків тимчасово замінили геральдичною лілією, що надало прикрасі індивідуального символічного акценту.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie