- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 2 хв
Усі говорять про весільну тіару ерцгерцогині Ізабель: у чому її унікальність
25 липня ерцгерцогиня Ізабель Австрійська вийшла заміж за Карлоса де Паласіо-і-Гайтана де Аяла у Відні.
Наречена була одягнена в класичну елегантну весільну сукню та йшла до вівтаря в супроводі свого батька. Дотримуючись родинної традиції, вона доповнила образ тіарою і обрала сімейну реліквію — Bourbon-Two Sicilies Diamond Button Tiara.
Це історична прикраса складається з п’яти круглих діамантових елементів у формі ґудзиків із рослинним орнаментом, закріплених на платиновій основі. Спочатку вона була весільним подарунком принцесі Алісії Бурбон-Пармській з нагоди її шлюбу з інфантом Альфонсо, герцогом Калабрійським, 1936 року.
Прикраса також відома як Калабрійська тіара або тіара Габсбургів, є історичною коштовністю з глибоким корінням, що поєднує найстаріші королівські доми Європи. Її діамантові елементи датуються 18 століттям і спочатку належали імператорському дому Габсбургів-Лотаринзьких. У той час великі ювелірні ґудзики, які є основою коштовності, були надзвичайно модним. Спершу ґудзики носили як прикраси для волосся, а сучасного вигляду тіара набула вже 1936 року, коли їх закріпили на лаконічну основу. Однак і сьогодні це розбірна конструкція — ґудзики можна зняти і носити як, наприклад, брошки чи у волоссі.
Сьогодні тіара залишається однією з найцінніших реліквій Калабрійської гілки дому Бурбонів Обох Сицилій. Завдяки своїй легкій конструкції, універсальному дизайну та стриманій елегантності вона традиційно використовується як головна весільна тіара наречених цієї династії.
Нещодавно в цій тіарі також виходила заміж Вікторія Лопес-Кесада-і-Бурбон — хрещениця короля Іспанії Філіпа VI та онучка принцеси Анни Французької. Але для її весільного образу один із діамантових ґудзиків тимчасово замінили геральдичною лілією, що надало прикрасі індивідуального символічного акценту.