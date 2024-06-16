Усі кажуть одне й те саме: образ принцеси Кейт порівняли з Одрі Гепберн

Королівські шанувальники були дуже раді побачити принцесу Уельську, яка не з'являлася на публіці півроку на параді на честь дня народження короля Чарльза Trooping the Color у Лондоні.

Кейт з'явилася на заході, який є одним із найзнакових для членів британської королівської родини у перешиті сукні від Jenny Packham з бантом на грудях, яку носила кілька разів 2023 року.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Вона доповнила образ капелюхом Philip Treacy, клатчем Mulberry та білими шкіряними туфлями Jimmy Choo. Образ був чудовим, і багато шанувальників порівняли його зі знаменитою чорно-білою сукнею Одрі Гепберн із фільму "Моя прекрасна леді".

Одрі Гепберн у ролі Елізи Дуліттл у фільмі "Моя прекрасна леді", 1964 рік / Фото: Getty Images

"Це так нагадує мені "Мою прекрасну леді", настільки пасує такій жінці, що навіть у скрутну хвилину вона віддає все, що може в цей момент", — написав один із користувачів у соцмережі X. "Це справді схоже на "Мою прекрасну леді" "і мені це подобається", додав інший.

Одрі Гепберн у ролі Елізи Дуліттл у фільмі "Моя прекрасна леді", 1964 рік / Фото: Getty Images

Кейт справді сяяла цього дня всупереч усім труднощам, що випали на її долю. Вона, мабуть, дуже хотіла підтримати короля Чарльза, який так само, як і Кейт, все ще бореться з раком. Напередодні ввечері принцеса поділилася новим фото в Instagram і докладніше написала про своє самопочуття.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Читайте також: