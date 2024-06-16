Усі кажуть одне й те саме: образ принцеси Кейт порівняли з Одрі Гепберн

Королівські шанувальники були дуже раді побачити принцесу Уельську, яка не з'являлася на публіці півроку на параді на честь дня народження короля Чарльза Trooping the Color у Лондоні.
Кейт з'явилася на заході, який є одним із найзнакових для членів британської королівської родини у перешиті сукні від Jenny Packham з бантом на грудях, яку носила кілька разів 2023 року.
Вона доповнила образ капелюхом Philip Treacy, клатчем Mulberry та білими шкіряними туфлями Jimmy Choo. Образ був чудовим, і багато шанувальників порівняли його зі знаменитою чорно-білою сукнею Одрі Гепберн із фільму "Моя прекрасна леді".
"Це так нагадує мені "Мою прекрасну леді", настільки пасує такій жінці, що навіть у скрутну хвилину вона віддає все, що може в цей момент", — написав один із користувачів у соцмережі X. "Це справді схоже на "Мою прекрасну леді" "і мені це подобається", додав інший.
Кейт справді сяяла цього дня всупереч усім труднощам, що випали на її долю. Вона, мабуть, дуже хотіла підтримати короля Чарльза, який так само, як і Кейт, все ще бореться з раком. Напередодні ввечері принцеса поділилася новим фото в Instagram і докладніше написала про своє самопочуття.
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